Рада планує додатково передати на оборону понад 36 мільярдів гривень

Верховна Рада планує розглянути зміни до Державного бюджету на 2022 рік. Вони передбачають збільшення фінансування української армії.

Як розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, на оборону планують спрямувати 36,5 мільярда гривень.

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Планується, що ці гроші підуть:

21 мільярд гривень – на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ та ДССТ,

6,46 мільярда гривень – на озброєння,

1,4 мільярда гривень – на закупівлю пально-мастильних матеріалів,

1,15 мільярда гривень – на сили територіальної оборони,

3,73 мільярда гривень – закупівля засобів індивідуального захисту (100 тисяч комплектів),

1,5 мільярда гривень – на закупівлю послуг з організації харчування (близько 40 тисяч військовослужбовців),

0,21 мільярда гривень – на закупівлю сухих пайків (700 тисяч наборів),

1 мільярд гривень – закупівля предметів речового майна.

Шляхи наповнення бюджету на ці потреби – рента з компаній, які працюють у сфері видобутку газу, перевиконання бюджету у січні – лютому і можлива зовнішня допомога,

– розповіла Шуляк.

Також вона сказала, що потрібно передбачити в бюджеті кошти на резервістів. За розрахунками Міноборони, на це мають виділяти приблизно 2 мільярди на місяць.

"Окрім того, сьогодні реєструються і завтра можуть потрапити на розгляд парламенту законопроєкти щодо змін в бюджетний кодекс, за якими уряд зможе оперативно розпоряджатись коштами на потреби армії. А також законопроєкт про зміни в закон про закупівлі про тимчасове виведення деяких груп товарів, важливих для закупки із процедур", – зазначила голова партії.

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Раніше парламентарі заклали у бюджет – 319,4 мільярда гривень на оборону. У порівнянні з минулим роком витрати на національну безпеку та оборону підвищили на 3,7 мільярда, зокрема, на Збройні сили України – 2,5 мільярда.