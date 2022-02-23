Як розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, на оборону планують спрямувати 36,5 мільярда гривень.

Важливо Президент оголосив про призов резервістів в особливий період: хто вони такі

Планується, що ці гроші підуть:

21 мільярд гривень – на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ та ДССТ,

6,46 мільярда гривень – на озброєння,

1,4 мільярда гривень – на закупівлю пально-мастильних матеріалів,

1,15 мільярда гривень – на сили територіальної оборони,

3,73 мільярда гривень – закупівля засобів індивідуального захисту (100 тисяч комплектів),

1,5 мільярда гривень – на закупівлю послуг з організації харчування (близько 40 тисяч військовослужбовців),

0,21 мільярда гривень – на закупівлю сухих пайків (700 тисяч наборів),

1 мільярд гривень – закупівля предметів речового майна.

Шляхи наповнення бюджету на ці потреби – рента з компаній, які працюють у сфері видобутку газу, перевиконання бюджету у січні – лютому і можлива зовнішня допомога,

– розповіла Шуляк.

Також вона сказала, що потрібно передбачити в бюджеті кошти на резервістів. За розрахунками Міноборони, на це мають виділяти приблизно 2 мільярди на місяць.

"Окрім того, сьогодні реєструються і завтра можуть потрапити на розгляд парламенту законопроєкти щодо змін в бюджетний кодекс, за якими уряд зможе оперативно розпоряджатись коштами на потреби армії. А також законопроєкт про зміни в закон про закупівлі про тимчасове виведення деяких груп товарів, важливих для закупки із процедур", – зазначила голова партії.