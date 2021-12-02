Рішення про виділення коштів на виплати вакцинованим українцям підтримали 253 нардепи. Проти цього не виступив жоден політик.
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Програма "єПідтримка"
Згідно з прийнятим законопроєктом, програма виплат вакцинованим українцям називатиметься "єПідтримка" і спрямована на допомогу бізнесу, який постраждав унаслідок пандемії.
Загалом сума виділена на підтримку цієї програми становить 5 мільярдів гривень, замість раніше запропонованих 3 мільярдів. Крім того, на боротьбу з пандемією COVID-19 виділили окремо 2,2 мільярда гривень.
Також прийнятий законопроєкт передбачає соціальну підтримку населення регіонів, у яких введено локдаун.
Виплата за вакцинацію: головне
- 15 листопада президент україни Володимир Зеленський анонсував виплату 1 000 гривень усім українцям, які пройшли повний курс імунізації, тобто отримали 2 дози вакцини.
- Гроші можна буде отримати в додатку Дія та витратити їх на купівлю абонементу в спортзал чи басейн, на похід в кіно, купівлю книг чи квитків на внутрішні залізничні та авіарейси.
- Старт програми запланований на 19 грудня.