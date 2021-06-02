Відповідну ініціативу підтримали 253 нардепи. Законопроєкт пропонує внести зміни до 46 законодавчих актів.

Важливо Прожитковий мінімум повинен бути у понад 2 рази більшим, – Мінсоцполітики

Що передбачає документ

Законопроєкт запроваджує нову методологію розрахунку прожиткового мінімуму у співвідношенні до середньомісячної зарплати в Україні за рік. Він не повинен бути меншим за 40% від середньої зарплати у 2021 році зі збільшенням до 50% у 2031 році;

Як сказала голова комітету з питань соцполітики Галина Третьякова, ухвалення цього законопроєкту дозволить створити передумови для встановлення прожиткового мінімуму у такому розмірі, який "реально зможе забезпечити задоволення основних потреб людини".

Зверніть увагу! До прожиткового мінімуму також прив'язують штрафи, грошові стягнення та плату за адміністративні послуги.

Згідно з законом "Про державний бюджет України на 2021 рік", прожитковий мінімум встановили:

з 1 січня – 2 270 гривень,

з 1 липня – 2 379 гривень,

з 1 грудня – 2 481 гривня.

Раніше міністерка соціальної політики Марина Лазебна говорила, що реальна вартість прожиткового мінімуму в Україні нині становить 4,2 – 4,3 тисячі гривень.