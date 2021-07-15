За відповідну постанову №5765 проголосували 269 народних депутатів. Парламентарі також схвалили рекомендації Ради щодо бюджетної політики.

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Нардепи підтримали бюджетну декларацію на 2022 – 2024 роки

Кабінету Міністрів підготувати та подати до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік з урахуванням рекомендацій Ради щодо бюджетної політики,

– йдеться у постанові.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що це – історична подія, бо документ про середньострокове бюджетне планування розглядали у парламенті вперше.

Бюджетна декларація на 2022 – 2024 роки має створити якісне підґрунтя для підвищення ефективності державних видатків та передбачуваності державної політики.

Основні показники бюджетної декларації

Згідно з документом, зростання економіки України складе 3,8% у 2022 році, 4,7% – у 2023 році та 5,0% – у 2024 році.

Доходи державного бюджету у 2022 році мають бути на рівні 1 219,6 мільярда гривень, у 2023 році – 1 333,2 мільярда, у 2024 році – 1 451,6 мільярда.

Середня місячна зарплата працівників становитиме: у 2022 році – 15 258 гривень, у 2023 році – 17 159 гривень, у 2024 році – 19 063 гривень.

Обмінний курс гривні до долара США: 28,6 у 2022 році, 28,8 – у 2023 році та 29,2 – у 2024 році.

Нагадаємо, раніше бюджетний комітет парламенту погодив бюджетну декларацію.

Довідка. Бюджетна декларація визначає основні фінансові показники та цілі державної політики у цій сфері та є основою для формування проєкту держбюджету на наступний рік.