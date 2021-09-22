Відповідне рішення нардепи проголосували під час пленарного засідання парламенту, яке відбулося 22 вересня.

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260 – за! Рішення прийнято,

– підсумував Дмитро Разумков.

Народні депутати підтримали у цілому законопроєкт 5851 "Про валюту і валютні операції". До другого читання у тексті з'явилася правка, якою початок роботи БЕБ переноситься з 25 вересня на 25 листопада, тобто на два місяці.

Бюро економічної безпеки: що відомо

Інституція розслідуватиме економічні злочини проти України. Діяльність відомства не стосуватиметься приватних підприємців.

БЕБ контролюватиме діяльність бенефіціарів фінансових операцій та шукатиме порушення закону в обігу коштів структур бізнесу та держави.

Відомство матиме повноваження Служби безпеки та Податкової міліції.

Нагадаємо. Кабмін 12 травня ухвалив проєкт постанови "Про утворення Бюро економічної безпеки" (БЕБ), який презентував міністр юстиції Денис Малюська.