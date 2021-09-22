Відповідне рішення нардепи проголосували під час пленарного засідання парламенту, яке відбулося 22 вересня.
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260 – за! Рішення прийнято,
– підсумував Дмитро Разумков.
Народні депутати підтримали у цілому законопроєкт 5851 "Про валюту і валютні операції". До другого читання у тексті з'явилася правка, якою початок роботи БЕБ переноситься з 25 вересня на 25 листопада, тобто на два місяці.
Бюро економічної безпеки: що відомо
- Інституція розслідуватиме економічні злочини проти України. Діяльність відомства не стосуватиметься приватних підприємців.
- БЕБ контролюватиме діяльність бенефіціарів фінансових операцій та шукатиме порушення закону в обігу коштів структур бізнесу та держави.
- Відомство матиме повноваження Служби безпеки та Податкової міліції.