Рада не встигне до кінця року схвалити економічний паспорт, – Стефанчук

Верховна Рада до кінця 2021 року вже не встигне розглянути законопроєкт про економічний паспорт українців. Зазначимо, його до парламенту вніс Володимир Зеленський.

Коли можуть розглянути законопроєкт

Засідань парламенту до кінця року залишилося вже дуже мало. Про це заявив це спікер Ради Руслан Стефанчук.

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Чи зможемо на цій сесії – не знаю, тому що є 14 днів на внесення альтернативних законопроєктів. Тому мені здається, що цього року – вже 100% ми не встигнемо його розглянути,

– сказав політик.

Він припустив, що, можливо, на початку наступного року цей законопроєкт спробують внести до зали й "хоча б у першому читанні проголосувати".

Що відомо про економічний паспорт українця

1 грудня під час виступу у Верховній Раді відповідний законопроєкт ініціював президент, а 6 грудня він вніс його на розгляд нардепів. Глава держави наголосив, що тепер олігархи інвестуватимуть у майбутнє молодого покоління.

Документ передбачає створення Фонду майбутніх поколінь. Так, плата за використання українських надр накопичуватимуться на персональних рахунках українських дітей. Коли вони досягатимуть 18-річчя, то зможуть скористатися цими грошима. Використати їх можна буде на:

навчання в закладах освіти України,

купівлю власного житла на території України,

переказ коштів на власний рахунок у системі недержавного пенсійного забезпечення,

лікування.

За словами "слуги народу" Давида Арахамії, кожна дитина отримає від 10 до 20 тисяч доларів.

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