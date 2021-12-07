Коли можуть розглянути законопроєкт
Засідань парламенту до кінця року залишилося вже дуже мало. Про це заявив це спікер Ради Руслан Стефанчук.
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Чи зможемо на цій сесії – не знаю, тому що є 14 днів на внесення альтернативних законопроєктів. Тому мені здається, що цього року – вже 100% ми не встигнемо його розглянути,
– сказав політик.
Він припустив, що, можливо, на початку наступного року цей законопроєкт спробують внести до зали й "хоча б у першому читанні проголосувати".
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1 грудня під час виступу у Верховній Раді відповідний законопроєкт ініціював президент, а 6 грудня він вніс його на розгляд нардепів. Глава держави наголосив, що тепер олігархи інвестуватимуть у майбутнє молодого покоління.
Документ передбачає створення Фонду майбутніх поколінь. Так, плата за використання українських надр накопичуватимуться на персональних рахунках українських дітей. Коли вони досягатимуть 18-річчя, то зможуть скористатися цими грошима. Використати їх можна буде на:
- навчання в закладах освіти України,
- купівлю власного житла на території України,
- переказ коштів на власний рахунок у системі недержавного пенсійного забезпечення,
- лікування.
За словами "слуги народу" Давида Арахамії, кожна дитина отримає від 10 до 20 тисяч доларів.
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