Коли можуть розглянути законопроєкт

Засідань парламенту до кінця року залишилося вже дуже мало. Про це заявив це спікер Ради Руслан Стефанчук.

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Чи зможемо на цій сесії – не знаю, тому що є 14 днів на внесення альтернативних законопроєктів. Тому мені здається, що цього року – вже 100% ми не встигнемо його розглянути,

– сказав політик.

Він припустив, що, можливо, на початку наступного року цей законопроєкт спробують внести до зали й "хоча б у першому читанні проголосувати".

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1 грудня під час виступу у Верховній Раді відповідний законопроєкт ініціював президент, а 6 грудня він вніс його на розгляд нардепів. Глава держави наголосив, що тепер олігархи інвестуватимуть у майбутнє молодого покоління.

Документ передбачає створення Фонду майбутніх поколінь. Так, плата за використання українських надр накопичуватимуться на персональних рахунках українських дітей. Коли вони досягатимуть 18-річчя, то зможуть скористатися цими грошима. Використати їх можна буде на:

навчання в закладах освіти України,

купівлю власного житла на території України,

переказ коштів на власний рахунок у системі недержавного пенсійного забезпечення,

лікування.

За словами "слуги народу" Давида Арахамії, кожна дитина отримає від 10 до 20 тисяч доларів.

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