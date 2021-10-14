Рада наступного тижня розгляне держбюджет на 2022 рік

Нардепи вже найближчим часом можуть проголосувати за законопроєкт про державний бюджет на 2022 рік. Станеться це, найімовірніше, 20 жовтня.

Такі прогнози озвучив новий голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Схожі прогнози давав і вже ексспікер парламенту Дмитро Разумков.

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Як пояснив Стефанчук, голосування відбудеться у першому читанні.

У нас 18 числа (жовтня – 24 канал) засідання профільного комітету, 20-го ми будемо голосувати бюджет в залі в першому читанні,

– зазначив він.

Голова Ради уточнив, що в проєкті держбюджету-2022 передбачені кошти для підвищення мінімальної заробітної плати для лікарів на рівні 20 000 гривень і 13 500 гривень – для середніх медичних працівників.

Бюджет на 2022 рік: головне

Цьогоріч урядовці ухвалили проєкт державного бюджету завчасно. Сталося це наприкінці вересня. Раніше Міністр фінансів Сергій Марченко казав, що бюджет-2022 є реалістичним та збалансованим, "ґрунтується на прогнозі, що передбачає подальше пожвавлення економічної динаміки".

Основні показники держбюджету на 2022 рік

ВВП – зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%, інфляція (грудень до грудня) складе 6,2%,

– зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%, інфляція (грудень до грудня) складе 6,2%, доходи складуть 1277,7 мільярда гривень, що на 161,7 мільярда гривень більше, ніж у 2021 році;

витрати зростуть на 103,1 мільярда гривень до 1465,7 мільярда гривень;

зростуть на 103,1 мільярда гривень до 1465,7 мільярда гривень; дефіцит держбюджету заплановано на рівні 188 мільярдів гривень.



Основні показники держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу