Такі прогнози озвучив новий голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Схожі прогнози давав і вже ексспікер парламенту Дмитро Разумков.

Важливо Рада збільшила держбюджет на 40 мільярдів: куди спрямують ці кошти

Як пояснив Стефанчук, голосування відбудеться у першому читанні.

У нас 18 числа (жовтня – 24 канал) засідання профільного комітету, 20-го ми будемо голосувати бюджет в залі в першому читанні,

– зазначив він.

Голова Ради уточнив, що в проєкті держбюджету-2022 передбачені кошти для підвищення мінімальної заробітної плати для лікарів на рівні 20 000 гривень і 13 500 гривень – для середніх медичних працівників.

Бюджет на 2022 рік: головне

Цьогоріч урядовці ухвалили проєкт державного бюджету завчасно. Сталося це наприкінці вересня. Раніше Міністр фінансів Сергій Марченко казав, що бюджет-2022 є реалістичним та збалансованим, "ґрунтується на прогнозі, що передбачає подальше пожвавлення економічної динаміки".

Основні показники держбюджету на 2022 рік

ВВП – зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%, інфляція (грудень до грудня) складе 6,2%,

– зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%, інфляція (грудень до грудня) складе 6,2%, доходи складуть 1277,7 мільярда гривень, що на 161,7 мільярда гривень більше, ніж у 2021 році;

витрати зростуть на 103,1 мільярда гривень до 1465,7 мільярда гривень;

зростуть на 103,1 мільярда гривень до 1465,7 мільярда гривень; дефіцит держбюджету заплановано на рівні 188 мільярдів гривень.



Основні показники держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу