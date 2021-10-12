У Фонді перевірили дії директорки-розпорядниці Крісталіни Георгієвої у зв'язку з порушеннями, виявленими під час підготовки рейтингу ділового клімату у 2018 році.
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Георгієву не усунули з посади директорки МВФ
У результаті перевірки виконавча рада МВФ не знайшла доказів провини Георгієвої.
У фонді розповіли, що провели 8 зборів щодо цієї темі, 2 докладні дискусії з Георгієвою і представниками юридичної фірми WilmerHale, яка виявила порушення при складанні рейтингу, і детально вивчили всю наявну інформацію.
Виконавча рада вважає, що представлена інформація не містить переконливих доказів того, що директорка-розпорядниця відіграла неналежну роль у підготовці звіту Doing Business 2018 року, коли вона була головою Світового банку,
– йдеться у висновку.
Рада також підтвердила свою довіру до управлінських якостей директорки-розпорядниці та до її здатності ефективно виконувати свої обов'язки. У МВФ впевнені у прихильності Георгієвої щодо підтримки найвищих стандартів управління та об'єктивності у Фонді.
Порушення під час підготовки звітів Doing Business
- Світовий банк у вересні оголосив, що припиняє публікацію рейтингу ділового клімату Doing Business через виявлені грубі порушення під час підготовки попередніх звітів.
- Тоді оприлюднили звіт фірми WilmerHale, яка раніше була найнята ним для розслідування порушень при підготовці рейтингу Doing Business за підсумками 2017 і 2019 років. У ньому йшлося про завищення рейтингу Китаю в огляді за 2017 рік. До цього начебто була причетна Георгієва, яка на той момент була виконавчим директором групи Світового банку.
- Сама Георгієва відкинула всі звинувачення, категорично заперечивши свою причетність.