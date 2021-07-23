Рада може зробити податки на гральний бізнес найнижчими в Європі, – ЗМІ

В Україні можуть встановити найменші в Європі податки з грального бізнесу. Це станеться, якщо Верховна Рада схвалить законопроєкт №2713-д.

Наразі Україна за податковим навантаженням на гральний бізнес перебуває позаду своїх західних сусідів. Однак невдовзі вона може опинитися взагалі у самому кінці.

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Які податки сплачує гральний бізнес

В Україні гральні заклади сплачують три групи податків:

спеціальний податок на бізнес. У Європі це GGR – різниця між отриманими ставками і виплаченими виграшами. В Україні спецподаток є податком на простий дохід, тобто звичайна сума надходжень від зроблених гравцями ставок;

У Європі це GGR – різниця між отриманими ставками і виплаченими виграшами. В Україні спецподаток є податком на простий дохід, тобто звичайна сума надходжень від зроблених гравцями ставок; загальні податки , тобто ПДВ або податок на прибуток підприємств;

, тобто ПДВ або податок на прибуток підприємств; податки з виграшів.

Сьогодні ставка податку на дохід в Україні становить 30% доходу, отриманого від організації лотерей. Букмекери сплачують 18%, а з гральних автоматів до бюджету надходить 10%.

Які податки в інших країнах

У світі гральний бізнес платить значно більше:

У Франції податок на GGR становить 83,5%,

Німеччині та Люксембурзі – 80%,

Данії – 75%.

США – 51%;

Велика Британія – 50%.

Що зміниться після схвалення закону

У разі схвалення законопроєкту №2713-д, гральний бізнес сплачуватиме 10% податку на дохід. Відповідно податкове навантаження стане одним із найнижчих у Європі.

Крім того, нардепи хочуть зменшити плату за ліцензії на гральний бізнес та звільнити від оподаткування виграші на суму до 48 тисяч гривень.

У липні 2020 року Верховна Рада схвалила закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор". Згідно з ним, розташовувати зали з гральними автоматами можна лише у готелях, які мають від 3 до 5 зірок. У вересні 2020 створили регулятор – Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей.



Дозволені азартні ігри / Інфографіка 24 каналу