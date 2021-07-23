Наразі Україна за податковим навантаженням на гральний бізнес перебуває позаду своїх західних сусідів. Однак невдовзі вона може опинитися взагалі у самому кінці.
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Які податки сплачує гральний бізнес
В Україні гральні заклади сплачують три групи податків:
- спеціальний податок на бізнес. У Європі це GGR – різниця між отриманими ставками і виплаченими виграшами. В Україні спецподаток є податком на простий дохід, тобто звичайна сума надходжень від зроблених гравцями ставок;
- загальні податки, тобто ПДВ або податок на прибуток підприємств;
- податки з виграшів.
Сьогодні ставка податку на дохід в Україні становить 30% доходу, отриманого від організації лотерей. Букмекери сплачують 18%, а з гральних автоматів до бюджету надходить 10%.
Які податки в інших країнах
У світі гральний бізнес платить значно більше:
- У Франції податок на GGR становить 83,5%,
- Німеччині та Люксембурзі – 80%,
- Данії – 75%.
- США – 51%;
- Велика Британія – 50%.
Що зміниться після схвалення закону
У разі схвалення законопроєкту №2713-д, гральний бізнес сплачуватиме 10% податку на дохід. Відповідно податкове навантаження стане одним із найнижчих у Європі.
Крім того, нардепи хочуть зменшити плату за ліцензії на гральний бізнес та звільнити від оподаткування виграші на суму до 48 тисяч гривень.