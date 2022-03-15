Рада може на 67 мільярдів збільшити видатки на оборону

З'явився законопроєкт, який збільшує видатки спеціального фонду Міністерства оборони України на 67,56 мільярда гривень.

Йдеться про розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання.

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Де візьмуть гроші

Оборонний бюджет збільшать, використовуючи кредитні кошти, залучені державою від Великої Британії. Нагадаємо, що Україна залучила кредит розміром 1,7 мільярда фунтів стерлінгів.

Щоправда, це також призведе до збільшення розміру дефіциту бюджету та зростання державного боргу, який гаситимуть вже наступними роками.

Крім того, законопроєкт передбачає надання державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань "Укренерго".

Нагадаємо, що у лютому Україна перевиконала бюджет на майже 24 мільярди гривень. А Кабмін прийняв рішення спрямувати 583 мільйони гривень від Українського культурного фонду на потреби Збройних Сил України.

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