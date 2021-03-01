Рада хоче знизити податки для операторів азартних ігор

Верховна Рада планує розглянути законопроєкт № 2713-д, який передбачає зниження ставок оподаткування для організаторів азартних ігор та лотерей. За відповідний документ можуть проголосувати вже 4 березня.

Про це повідомив член податкового комітету Ради та нардеп від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький. Минулого тижня профільний комітет підтримав цей законопроєкт.

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Що передбачає законопроєкт

Встановлення ставки податку на дохід, отриманий від організації та проведення азартних ігор, у розмірі 10%. Зниження ставки податку для букмекерів і казино з 18% до 10% від доходу. Відсутність оподаткування виграшів у сумі до 50 тисяч гривень з боку фізичних осіб. 90% доходу від лотерей буде отримувати приватний організатор, і лише 10% – держава.

Законопроєкт 2713-д втричі знижує вартість ліцензій (прибирається норма про потрійну плату до вступу в дію системи онлайн моніторингу). Втричі знижує ставки на дохід для операторів лотерей – з 30% до 10% від доходу,

– пояснив Заблоцький.

Він також звернув увагу, що такої вартості ліцензії для казино, яка погоджена в законі про гральний бізнес, – немає в жодній країні світу. Він пояснив, що в середньому в Європі ставка GGR (валовий ігровий дохід) становить – 15%.

Легалізація грального бізнесу в Україні: головне

У липні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про гральний бізнес. 11 серпня документ підписав президент Володимир Зеленський і він набув чинності.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії та дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають 3, 4 або 5 зірок.

Згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.

Від видачі першої ліцензії на гральний бізнес український бюджет отримав 23,4 мільйона гривень . Це менше, ніж очікували раніше.



Легалізовані азартні ігри в Україні / Інфографіка 24 каналу