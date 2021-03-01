Верховна Рада планує розглянути законопроєкт № 2713-д, який передбачає зниження ставок оподаткування для організаторів азартних ігор та лотерей. За відповідний документ можуть проголосувати вже 4 березня.

Про це повідомив член податкового комітету Ради та нардеп від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький. Минулого тижня профільний комітет підтримав цей законопроєкт.

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Що передбачає законопроєкт

Встановлення ставки податку на дохід, отриманий від організації та проведення азартних ігор, у розмірі 10%. Зниження ставки податку для букмекерів і казино з 18% до 10% від доходу. Відсутність оподаткування виграшів у сумі до 50 тисяч гривень з боку фізичних осіб. 90% доходу від лотерей буде отримувати приватний організатор, і лише 10% – держава.

Законопроєкт 2713-д втричі знижує вартість ліцензій (прибирається норма про потрійну плату до вступу в дію системи онлайн моніторингу). Втричі знижує ставки на дохід для операторів лотерей – з 30% до 10% від доходу,

– пояснив Заблоцький.

Він також звернув увагу, що такої вартості ліцензії для казино, яка погоджена в законі про гральний бізнес, – немає в жодній країні світу. Він пояснив, що в середньому в Європі ставка GGR (валовий ігровий дохід) становить – 15%.

Легалізація грального бізнесу в Україні: головне

У липні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про гральний бізнес. 11 серпня документ підписав президент Володимир Зеленський і він набув чинності.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії та дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають 3, 4 або 5 зірок.

Згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.

Зверніть увагу! Від видачі першої ліцензії на гральний бізнес український бюджет отримав 23,4 мільйона гривень. Це менше, ніж очікували раніше.



Легалізовані азартні ігри в Україні / Інфографіка 24 каналу