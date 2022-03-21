П'ятий раунд санкцій: ЄС можуть накласти ембарго для російської нафти

Уряди країн Європейського Союзу планують розглянути питання про накладення нафтового ембарго на Росію. Усе це зв'язку з її масштабним вторгненням в Україну.

Тож тепер для ЄС лишається економічно найважчий вибір – відмовитись від російської нафти. Так, уряди ЄС розпочнуть обговорювати це питання між міністрами закордонних справ вже у понеділок, 21 березня.

Увага У Німеччині вважають можливим ембарго для російської нафти та газу

Позиція країн ЄС

Дипломати повідомили, що країни Балтії, зокрема Литва, наполягають на введенні ембарго як наступного логічного кроку.

Тоді як Німеччина наразі застерігає від надто швидких дій через і без того високі ціни на енергоносії в Європі. Річ у тім, що ЄС покладається на Росію на 40% свого газу, а Німеччина одна з найбільш залежних економік ЄС. Німеччина також є найбільшим покупцем російської нафти в ЄС.

Від від російської нафти вже відмовились Сполучені Штати та Велика Британія, Канада й Австралія, однак не 27 країн ЄС.

Москва попередила, що санкції ЄС щодо російської нафти можуть спонукати її до закриття магістрального газопроводу до Європи.

Усі рішення щодо санкцій ЄС вимагають консенсусу. Імовірно, вирішальним рішенням залишиться за Францією, яка очолює 6-місячне головування в ЄС.

Президент Еммануель Макрон заявив, що якщо ситуація в Україні погіршиться, не повинно бути "табу" щодо санкцій.

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