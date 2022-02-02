Чому Україні потрібен фонд

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зазначила, що Україні сьогодні важлива публічна підтримка та довіра партнерів.

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Зокрема, посол Швейцарії в Україні Клод Вільд повідомив, що існує реальність конфлікту, російської окупації та гібридної війни, яка впливає на українців.

Безпека і стабільність України – це наша безпека і стабільність,

– наголосив він.

Міністр іноземного розвитку та співробітництва Швеції Матильда Ернкранц наголосила, що фонд "Партнерство за сильну Україну" зробить свій внесок у посилення України перед обличчям російської агресії.

Перші проєкти фонду

Також Верещук поділилась, що фонд має на старті 35 мільйонів фунтів (майже 1,35 мільярда гривень) для перших проєктів, які будуть спрямовані на громади, їхню стійкість, людей, які потребують підтримки та держави, і міжнародної спільноти.

Від себе я як віцепрем'єр-міністр можу пообіцяти: кожен фунт, уся вкладена енергія і мотивація будуть використані ефективно, ми зробимо все, щоб наші зусилля мали свій результат уже цього року,

– зазначила Верещук.

Бюджет фонду: яку суму внесуть країни

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила, що партнери разом з урядом України через цей фонд віддані підтримці постраждалих від російської агресії на сході України. Велика Британія зробить у фонд внесок обсягом 11,5 мільйонів фунтів стерлінгів протягом 3 років.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін повідомила, що США через USAID мають намір збільшити свій внесок у фонд з 5 до 10 мільйонів доларів.

Посол Канади в Україні Лариса Галадза наголосила, що Канада надає до фонду від 10 до 15 мільйонів канадських доларів, щоб стримати ескалацію.

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