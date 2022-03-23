Путін вирішив перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі

Росія продовжує постачати газ до країн Європи. Але тапере вирішила, що європейці будуть платити за це рублями.

Російський диктатор Володимир Путін доручив своїм підданим, щоб вони тепер перевели розрахунки за постачання російського газу європейським кранам у рублі. Тамтешня влада має тиждень, щоб обдумати, як це втілити в життя.

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При цьому Путін у своїй заяві звинуватив США та ЄС у "дефолті за своїми зобов'язаннями перед Росією". Саме через це він і вирішив відмовитися від оплати в доларах та євро.

Російськими рублями за газ платитимуть так звані "недружні до Росії країни". Це ті, які ввели санкції проти Росії після її вторгнення до України 24 лютого.

Газ, як і нафта, – чи не останнє, чим Росія може шантажувати Європейський Союз. Адже чимало країн ЄС залежні від поставок з Росії. Саме через це в Євросоюзі немає одностайності щодо ембарго на постачання енергоресурсів з РФ.