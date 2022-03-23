Російський диктатор Володимир Путін доручив своїм підданим, щоб вони тепер перевели розрахунки за постачання російського газу європейським кранам у рублі. Тамтешня влада має тиждень, щоб обдумати, як це втілити в життя.

Варте уваги Росія вдруге за місяць уникла дефолту, але не ризикнула виплачувати борги в рублях

При цьому Путін у своїй заяві звинуватив США та ЄС у "дефолті за своїми зобов'язаннями перед Росією". Саме через це він і вирішив відмовитися від оплати в доларах та євро.

Російськими рублями за газ платитимуть так звані "недружні до Росії країни". Це ті, які ввели санкції проти Росії після її вторгнення до України 24 лютого.

Газ, як і нафта, – чи не останнє, чим Росія може шантажувати Європейський Союз. Адже чимало країн ЄС залежні від поставок з Росії. Саме через це в Євросоюзі немає одностайності щодо ембарго на постачання енергоресурсів з РФ.