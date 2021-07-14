Путін обіцяє, що Росія повністю виконає контракт про транзит газу Україною
Джерело:Интерфакс
Володимир Путін запевнив, що Росія повністю виконає контракт на поставки газу через Україну. Мовляв, будівництво "Північного потоку-2" на це ніяк не вплине.
Російський президент підкреслив, що Росія має намір виконати свої зобов'язання за контрактом на прокачку природного газу через територію України.
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"Ми підписали контракт терміном на 5 років на прокачку певного обсягу природного газу нашим споживачам в Європі через територію України", – зазначив очільник Кремля.
Нормандський формат, інші формати подібного роду – це політичні майданчики для обговорення ситуації на південному сході України,
– заявив він.
Й додав, що це ніяк не пов'язано з комерційними проєктами "Північний потік", "Північний потік-2" чи з транзитом газу через територію України.
"Росія взяла на себе певні зобов'язання в рамках цього контракту і безумовно буде повністю їх виконувати", – запевнив російський президент.
Що цьому передувало
- Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини заявив, що "Північний потік-2" варто обговорити у межах нормандського формату.
- Натомість німецька канцлерка Ангела Меркель запевнила його: навіть якщо газопровід запустять, Україна залишиться транзитером газу.
- Російський президент відповів, що "Північний потік-2" начебто є виключно економічним питанням. Саме тому це не тема для нормандського формату.