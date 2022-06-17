Путін заявив, що "Росія впорається з будь-якими викликами". А санкції начебто завдають шкоди не Росії, а країнам, які їх запроваджують.
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Путін намагається переконати росіян, що не все так погано
Президент країни-агресорки щосили намагається переконати, що економічна ситуація в Росії покращується.
Ми крок за кроком нормалізуємо економічну ситуацію. Російські бізнес та влада під час запровадження санкцій проти Росії працювали зібрано та згуртовано. Ми придушили інфляційний сплеск, державні фінанси є стійкими,
– заявив Путін.
При цьому він намагається переконати, що буцімто саме через санкції проти Росії у Європі зростає вартість харчових продуктів, електроенергії та палива.
За оцінками експертів, лише прямі втрати Євросоюзу від санкційної лихоманки за наступний рік можуть перевищити 400 мільярдів доларів. Такою є ціна рішень, відірваних від реалій, прийнятих всупереч здоровому глузду,
– стверджує президент країни-агресорки.
Путін стверджує, що погіршення глобальної ситуації в економіці виникло зовсім не через повномасштабну війну Росії проти України й назвав такі твердження "перекручуванням фактів".
Санкції проти Росії працюють
Варто нагадати, що через санкції проти Росії:
- З країни-агресорки вийшли низка компаній, через що у різних сферах виробництва виник дефіцит: у країні не вистачає буквально елементарної плівки чи картону для обгортки продуктів, сировини для виробництва кави й чаю, фармацевтичних препаратів.
- Варто відокремити й технологічну кризу – тепер у Росії серйозна нестача напівпровідникових схем, електричного та компʼютерного обладнання. Окрім цього, країну полишили низка автомобільних компаній. Зокрема тепер замість автомобілів Renault у Москві хочуть вироблять "Москвичі".
- Країну масово покидають олігархи та мільйонери, які також є важливим гвинтиком російської економіки.
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