Путін каже, що запуск "Північного потоку-2" знизить ціну газу для України

Запуск "Північного потоку-2" знизить ціну на газ для багатьох країн, серед яких і Україна. От таку заяву зробив президент Росії Володимир Путін.

Він запевнив, що рішення не запускати російський газопровід буде помилковим. І що ціни на газ можуть у Європі впасти, якщо "Північний потік-2" таки запустять.

Також цікаво У Росії назвали умову для перемовин щодо транзиту газу через Україну

Путін помахав батогом і пряником перед Європою щодо теми "Північного потоку-2"

Під час засідання Державної ради Росії зайшла мова про "Північний потік-2". У вже давно притаманному йому цинічному стилі Володимир Путін, звертаючись до Європи:

Помахав батогом – якщо раптом, мовляв, у Європі не дозволять запускати газопровід, то так "зрубають гілку, на якій сидять".

І показав пряника – якщо ж "Північний потік-2" запустять, то у Європі буде більше газу, і ціна на нього впаде.

Багато країн, враховуючи ту ж Україну, яка залежить від споту сьогодні, не хочуть у нас купувати (газ, – 24 канал) безпосередньо. Але й для них ціна б упала, і суттєво,

– заявив Путін.

Очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко переконує – ні, не правду . Вітренко запевнив, що запуск "Північного потоку-2" не врегулює газову кризу в Європі, і що чекати на зниження ціни газу не варто.

До слова:

Ціни на газ 23 грудня обвалились на 40% у Європі.

У США ж очікують, що в січні сенат проголосує за санкції проти "Північного потоку-2".

Пресконференція Путіна: про газ, Україну та інше – дивіться відео