Путін доручив збільшити закачування газу до європейських сховищ: ціни впали

Володимир Путін доручив "Газпрому" почати закачування газу до європейських сховищ після 8 листопада. Це зумовило зниження цін на газ у Європі.

Запаси "Газпрому" у підземних сховищах Європи невисокі. Це визнав голова компанії Олексій Міллер на нараді з Путіним.

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За словами Міллера, обсяг російського газу у сховищах становить трохи менше, ніж 190 мільйонів кубометрів.

Путін доручив збільшити запаси

Путін доручив Міллеру підвищити обсяги газу в ПСГ у Європі, зокрема, в Австрії та Німеччині. Це почнуть робити після того, як завершать закачування у російські сховища.