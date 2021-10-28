Запаси "Газпрому" у підземних сховищах Європи невисокі. Це визнав голова компанії Олексій Міллер на нараді з Путіним.
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За словами Міллера, обсяг російського газу у сховищах становить трохи менше, ніж 190 мільйонів кубометрів.
Путін доручив збільшити запаси
Путін доручив Міллеру підвищити обсяги газу в ПСГ у Європі, зокрема, в Австрії та Німеччині. Це почнуть робити після того, як завершать закачування у російські сховища.
Раніше "Газпром" закачував невеликі обсяги газу до своїх європейських сховищ.
Ціни на газ в Європі знизились
Зазначають, що це може й не означати, що Росія під тиском вирішила допомогти Європі впоратися з енергетичною кризою. Річ у тім, що запаси ж газу зберігатимуться у власних сховищах "Газпрому".
Однак після заяви президента Росії ціни на газ у Європі знизилися на 4,4%.
Що цьому передувало
- Восени ціни на газ в Європі різко почали зростати. Станом на 14 жовтня 2021 року ціна на газ вкотре побила рекорд – 1 225 доларів за тисячу кубометрів.
- Все через пусті європейські газосховища та відмову Росії купувати додаткові транзитні потужності України.
- До слова, протягом 2021 року російський "Газпром" тричі зменшував обсяги транзиту через Україну.