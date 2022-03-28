Ще 23 березня Путін на нараді зі своїми міністрами заявив про таку ідею. 28 березня його офіційно затвердили в Кремлі.

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Тепер в діючі контракти "Газпрому" внесуть зміни щодо валюти платежу, замінивши її на рубль "при збереженні встановлених контрактами обсягів поставок, цін і принципів ціноутворення".

Попри такі заяви у самій в Москві, в європейських країнах щодо змін умов є інші думки. В Німеччині та Австрії вже заявили, що це є порушенням встановлених умов договору. Для прикладу, Німеччина у 2022 році хоче скоротити закупівлю російського газу з 55% до 30%.

Варто зазначити, що в список "недружніх країн" потрапили чотири з п'ять найбільших імпортерів російського газу – Німеччина, Італія, Австрія та Франція. У 2021 році вони заплатили 43 мільярди доларів "Газпрому" з 54,2 мільярда доларів, які компанія загалом отримала за експорт газу.

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В Європі вже розглядають можливі зміни у закупівлі газу в Росії. Там поки не готові цілком відмовлятися від російських енергоносіїв. Але вже зараз шукають шляхи позбавлення енергетичної залежності від Росії. На це може піти до двох років.

З чим пов'язане рішення про оплату за газ у рублях

Економісти пов'язують таке рішення російської влади намаганням укріпити російський рубль після його значного падіння, коли на Росію наклали санкції. Адже європейські країни будуть змушені купувати рубль, піднявши його вартість.

І перший день після оголошення цього рішення рубль укріпився. Але експерти заявляють, що таке рішення буде позитивне лише в короткотерміновій перспективі. І далі можна знову очікувати на падіння рубля.

До цього всі російські компанії після початку війни проти України та накладених санкцій заставили продавати 80% від експортної виручки в іноземній валюті. У тому числі й "Газпром". Тепер валюту, призначену для "Газпрому", мають продавати на Московській біржі самі європейські покупці, а "Газпром" отримуватиме від них гроші в рублях. Тож ситуація жодним чином не зміниться. Правда до цього "Газпром" міг зберегти 20% доходу в іноземній валюті. Тепер його позбавили і цього.

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