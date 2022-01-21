Путін "допомагає" збільшувати інфляцію в Україні, – радник глави ОП

У всьому світі відбувається шалена інфляція. Україна не є унікальною в цьому процесі, у порівнянні з іншими державами.

На це зокрема впливає пандемія коронавірусу. Про це в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів радник глави Офісу Президента та директор Київської школи економіки Тимофій Милованов.

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Вся справа в істерії та нагнітанні

Він пояснив, якщо істерія продовжиться – всі інвестори перелякаються. Доступ до капіталів буде обмежений і вплив на економіку буде негативним.

Володимир Путін тактично "допомагає", щоб вона (інфляція – 24 канал) трохи була більшою – своїм нагнітанням, ляканням людей,

– наголосив Милованов.

За його словами, якщо реагувати спокійніше і ситуацію контролюватимуть, то вплив на економіку буде меншим, а інвестицій буде більше.

Нацбанк контролюватиме ситуацію

Інфляція – це тривале зростання загального рівня цін. Вона зображає зниження купівельної спроможності грошової одиниці.

Якщо подивитися на ринок цінних паперів США, він зараз падає. Негативно реагує на те, що робить федеральна резервна система – "затискає" ринки, щоб перебороти інфляцію.

Так само працює і Національний банк. Додатково він показує, як відзначив Милованов, що жорстко контролюватиме ситуацію: "Для мене як економіста це позитив".

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