На це зокрема впливає пандемія коронавірусу. Про це в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів радник глави Офісу Президента та директор Київської школи економіки Тимофій Милованов.
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Вся справа в істерії та нагнітанні
Він пояснив, якщо істерія продовжиться – всі інвестори перелякаються. Доступ до капіталів буде обмежений і вплив на економіку буде негативним.
Володимир Путін тактично "допомагає", щоб вона (інфляція – 24 канал) трохи була більшою – своїм нагнітанням, ляканням людей,
– наголосив Милованов.
За його словами, якщо реагувати спокійніше і ситуацію контролюватимуть, то вплив на економіку буде меншим, а інвестицій буде більше.
Нацбанк контролюватиме ситуацію
Якщо подивитися на ринок цінних паперів США, він зараз падає. Негативно реагує на те, що робить федеральна резервна система – "затискає" ринки, щоб перебороти інфляцію.
Так само працює і Національний банк. Додатково він показує, як відзначив Милованов, що жорстко контролюватиме ситуацію: "Для мене як економіста це позитив".
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