У Пуерто-Рико подолали історичне банкрутство: допомогла ексглава Мінфіну Яресько

Ексміністерка фінансів України Наталія Яресько з 1 квітня йде у відставку з посади виконавчої директорки фінансової наглядової ради Пуерто-Рико. Таке рішення вона прийняла після того, як допомогла країні увійти до "періоду стабільності".

Федеральний суддя схвалив план Яресько з реструктуризації. Згідно з ним, треба скоротити більшу частину державного боргу, який складає 70 мільярдів доларів.

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Я залишаю Наглядову раду у період відновлення та стабільності. Впевнена, що шлях, який привів нас до цієї важливої ​​віхи, приведе Пуерто-Рико до подальшого зростання та процвітання,

– заявила Яресько.

Відомо, що саме завдяки такому скороченню держборгу значно знижуються щорічні виплати.

Що відомо про роботу Яресько

Міністерство фінансів України Наталія Яресько очолювала з грудня 2014 року по квітень 2016. Вона заявляла, що її команда змогла врятувати країну від дефолту.

У березні 2017 року Яресько отримала нову посаду в Пуерто-Рико. Як Виконавчий директор Ради, відповідала за розробку стратегії та здійснення контролю за її реалізацією.

Водночас Яресько співпрацювала зі всіма зацікавленими сторонами, зокрема, публічним та приватним сектором в США й Пуерто Ріко, медіа, громадськістю.

Пуерто-Рико – територія, що має право самоуправління під юрисдикцією США. Хоча верховна влада належить Конгресу, але дія Конституції США тут все ж обмежена.