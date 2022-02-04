Федеральний суддя схвалив план Яресько з реструктуризації. Згідно з ним, треба скоротити більшу частину державного боргу, який складає 70 мільярдів доларів.
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Я залишаю Наглядову раду у період відновлення та стабільності. Впевнена, що шлях, який привів нас до цієї важливої віхи, приведе Пуерто-Рико до подальшого зростання та процвітання,
– заявила Яресько.
Відомо, що саме завдяки такому скороченню держборгу значно знижуються щорічні виплати.
Що відомо про роботу Яресько
- Міністерство фінансів України Наталія Яресько очолювала з грудня 2014 року по квітень 2016. Вона заявляла, що її команда змогла врятувати країну від дефолту.
- У березні 2017 року Яресько отримала нову посаду в Пуерто-Рико. Як Виконавчий директор Ради, відповідала за розробку стратегії та здійснення контролю за її реалізацією.
- Водночас Яресько співпрацювала зі всіма зацікавленими сторонами, зокрема, публічним та приватним сектором в США й Пуерто Ріко, медіа, громадськістю.