Федеральний суддя схвалив план Яресько з реструктуризації. Згідно з ним, треба скоротити більшу частину державного боргу, який складає 70 мільярдів доларів.

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Я залишаю Наглядову раду у період відновлення та стабільності. Впевнена, що шлях, який привів нас до цієї важливої ​​віхи, приведе Пуерто-Рико до подальшого зростання та процвітання,

– заявила Яресько.

Відомо, що саме завдяки такому скороченню держборгу значно знижуються щорічні виплати.

Зверніть увагу! Пуерто-Рико – територія, що має право самоуправління під юрисдикцією США. Хоча верховна влада належить Конгресу, але дія Конституції США тут все ж обмежена.

Що відомо про роботу Яресько