Прожитковий мінімум зросте: на скільки піднімуть виплати українцям до кінця 2021 року
29 червня 2021 , 19:22Читать новость на русском
Джерело:24 канал
З 1 липня 2021 року в Україні зросте прожитковий мінімум, котрий безпосередньо впливає на соціальні та трудові виплати. Перше підвищення відбудеться вже у липні.
Як зростатиме прожитковий мінімум у 2021 році
За рік прожитковий мінімум зросте на 204 гривні, або на 9,3% при запланованій інфляції на рівні 7,3%, згідно із законом про державний бюджет України на 2021 рік. Його підвищення заплановане у два етапи.
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Перший етап (з 1 липня 2021 року)
- Зараз прожитковий мінімум становить 2 189 гривень.
- Зросте – на 2 294 гривні, тобто на 4,8%.
Другий етап (з 1 грудня 2021 року)
Взимку прожитковий мінімум українцям підвищать до 2 393 гривень, тобто на 99 гривень, або на 4,3%.
Прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення:
- дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1 921 гривня, з 1 липня – 2013 гривень, з 1 грудня – 2100 гривень;
- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2 395 гривень, з 1 липня – 2 510 гривень, з 1 грудня – 2 618 гривень;
- працездатних осіб: з 1 січня – 2 270 гривень, з 1 липня – 2 379 гривень, з 1 грудня – 2 481 гривня;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня – 2 102 гривні;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами: з 1 січня – 2 102 гривні;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня – 1 600 гривень;
- осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1 769 гривень, з 1 липня – 1 854 гривні, з 1 грудня – 1 934 гривні.