За рік прожитковий мінімум зросте на 204 гривні, або на 9,3% при запланованій інфляції на рівні 7,3%, згідно із законом про державний бюджет України на 2021 рік. Його підвищення заплановане у два етапи.

Цікаво знати Які з екологічно чистих авто сьогодні найвигідніші

Перший етап (з 1 липня 2021 року)