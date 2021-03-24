Прожитковий мінімум збільшать до "реальної величини": як зростатимуть виплати

В Україні планують збільшити розмір прожиткового мінімуму до "реальної величини". Відповідну дорожню карту розробило Міністерство соціальної політики.

Згідно з дорожньою картою, збільшення прожиткового мінімуму відбудеться у 3 етапи. Підвищення відбуватиметься на певний відсоток щороку.

Важливо Зарплати, пенсії та соцвиплати по-новому: прожитковий мінімум з 2021 піднімуть

Мінсоцполітики розробило низку законопроєктів, які підтримав уряд і вже передали до Верховної Ради. Вони передбачають:

нову методологію визначення та застосування прожиткового мінімуму;

запровадження базових величин для розрахунку соціальних виплат (надбавок, підвищень, додаткової пенсії, пенсії за особливі заслуги, щомісячних допомог);

запровадження базової величини для грошових платежів і стягнень та базової величини для адміністративних зборів.

Як зростатимуть виплати

у 2022 році – на 14%, тобто прожитковий мінімум становитиме 2 587 гривень;

у 2023 році – на 15% – 2 975 гривень;

у 2024 році – на 25% – 3 719 гривень.

Чому це важливо

У міністерстві підкреслили, що жодна із соціальних виплат, які на сьогодні одержують громадяни, не буде зменшена.

Прожитковий мінімум – це основа, від якої відштовхуються при формуванні розміру пенсій, стипендій, мінімальних зарплат та соціальних виплат. Зрозуміло, що коли занижений прожитковий мінімум, то й інші виплати занижені також.

Актуально Мінімальна зарплата у 2021: розмір та наслідки підвищення

Справедливий прожитковий мінімум зробить роботу в державній службі більш конкурентоспроможною на ринку праці, адже зарплати у держсекторі відносно низькі, оскільки формуються з урахуванням прожиткового мінімуму.