Прожитковий мінімум збільшать до "реальної величини": як зростатимуть виплати

Джерело:Міністерство соціальної політики
В Україні планують збільшити розмір прожиткового мінімуму до "реальної величини". Відповідну дорожню карту розробило Міністерство соціальної політики.
Згідно з дорожньою картою, збільшення прожиткового мінімуму відбудеться у 3 етапи. Підвищення відбуватиметься на певний відсоток щороку.
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Мінсоцполітики розробило низку законопроєктів, які підтримав уряд і вже передали до Верховної Ради. Вони передбачають:
Прожитковий мінімум – це основа, від якої відштовхуються при формуванні розміру пенсій, стипендій, мінімальних зарплат та соціальних виплат. Зрозуміло, що коли занижений прожитковий мінімум, то й інші виплати занижені також.
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Справедливий прожитковий мінімум зробить роботу в державній службі більш конкурентоспроможною на ринку праці, адже зарплати у держсекторі відносно низькі, оскільки формуються з урахуванням прожиткового мінімуму.