З 1 грудня в Україні зростає прожитковий мінімум. Через це виплати, які до нього прив'язані, зростуть. Це пенсії, допомога по безробіттю, допомога на дітей та аліменти.

Як зросте прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум переглядають двічі за рік. Перший раз його підвищили у липні, тепер у грудні українців друге підняття прожиткового мінімуму на 71 гривню до 2 189 гривень. Це загальний показник. Як збільшення прожиткового мінімуму вплине на виплати українцям – у матеріалі Економіка 24.

До теми Зарплати, пенсії та соцвиплати по-новому: прожитковий мінімум з 2021 піднімуть

За категоріями прожитковий мінімум буде таким:

Для дітей віком до 6 років – 1 921 гривня;

гривня; Для дітей віком 6-18 років – 2 395 гривень;

гривень; Для працездатних осіб – 2 270 гривень;

гривень; Для осіб, які втратили працездатність – 1 769 гривень.

Зарплата

Мінімальна зарплата прямо не прив'язана до прожиткового мінімуму, а відтак у грудні залишиться на рівні 5 тисяч гривень. Щоправда, для того розміру це останній місяць, адже у січні планують підняти зарплату до 6 тисяч гривень.

Проте до прожиткового мінімуму прикріплена індексація зарплати. З 1 грудня вона складе 2 270 гривень. Індексацію зарплати повинні проводити всі роботодавці незалежно від розміру зарплати працівника.

Допомога по безробіттю

Розмір цієї допомоги частково прикріплений до прожиткового мінімуму. Проте не мінімальна сума. Вона й надалі залишиться 650 гривень (на час карантину – 1 тисяча гривень). Натомість максимальний розмір допомоги збільшиться до 9 080 гривень, адже це чотири прожиткові мінімуми.

Статус безробітного в другому кварталі мали близько 500 тисяч осіб. Зазначимо, що на час карантину спростили умови отримання статусу безробітного та відповідно допомоги. Покрокову інструкцію читайте у нашому матеріалі Допомога по безробіттю 2020: скільки і кому платять.

Мінімальна пенсія

З 1 грудня зросте мінімальна пенсія, оскільки вона прив’язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Відтак пенсіонери отримуватимуть як мінімум 1 769 гривень, на 57 гривень більше.

Водночас зростає надбавка на вислугу років. Жінкам, які працювали понад 30 років та чоловікам, що працювали понад 35 років за кожен додатковий рік платитимуть 17,69 гривні щомісячної надбавки до пенсії. Це 1% від мінімальної пенсії.

Самотнім 80-річним українцям за рішенням Кабміну нараховують 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У грудні це буде 707 гривень 60 копійок.

Мінімальний розмір аліментів

Мінімальний розмір аліментів не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для відповідної категорії:

для дітей віком до 6 років — 960,5 гривень;

гривень; для дітей віком від 6 до 18 років — 1197,5 гривень.

Рекомендовані виплати, до яких суд може зобов'язати, вдвічі вищі – 1 921 гривня та 2 395 гривень відповідно.

Допомога на дітей

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:

на дітей віком до 6 років – 4 803 гривні;

гривні; на дітей віком 6-18 років – 5 988 гривень.

Це 2,5 прожиткові мінімуми.

Соціальна допомога на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування складатиме 3,5 розміру прожиткового мінімуму:

на дітей до 6 років з інвалідністю – 6 724 гривні;

гривні; на дітей від 6 до 18 років – 8 383 гривні.

Декретні виплати

Якщо жінка працює або є ФОПом, то її декретні виплати залежать від розміру зарплати чи доходу. Якщо жінка безробітна, то може розраховувати принаймні на 25% від прожиткового мінімуму. Тож за 126 календарних днів можна буде отримати мінімум 2 383 гривні.

Пакунок малюка

Пакунок малюка становить не менш як 3 прожиткові мінімуми для дитини до 6 років. З 1 грудня це 5 763 гривні.

Детальніше Соцвиплати на дітей у 2021: що зміниться наступного року

Чому прожитковий мінімум не відповідає дійсності

Прожитковий мінімум в Україні занижений. Він не передбачає реальних потреб людей на одяг, транспорт, засоби гігієни, не кажучи вже про оренду житла та сплату комунальних послуг. Його вистачає хіба що на харчування і то не завжди.

Прожитковий мінімум в Україні став низьким стандартом якості життя, оскільки внаслідок заниження його розмірів були встановлені низькі розміри мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, допомоги малозабезпеченим сім’ям та інших соціальних виплат,

– йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту №3515.

В Україні існує ще поняття "фактичний прожитковий мінімум", який щомісяця визначає Міністерство соціальної політики. У жовтні 2020 фактичний прожитковий мінімум становив 3 769 гривень (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 4 320 гривень), для дітей віком до 6 років – 3 528 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років – 4 343 гривні, для працездатних осіб – 3 918 гривень (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 4 867 гривень), для осіб, які втратили працездатність, – 3 176 гривень.