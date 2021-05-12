Прожитковий мінімум повинен бути у понад 2 рази більшим, – Мінсоцполітики

Наразі прожитковий мінімум в Україні є низьким. Він, як базовий соціальний стандарт, не виконує свої функції.
Реальний прожитковий мінімум більше, ніж удвічі, перевищує офіційний. Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
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За її словами, базовий державний соціальний стандарт повинен бути основою для того, щоб визначати розміри соціальних гарантій та доходів. Саме вони є головним джерелом існування людей. Мовиться про:
- мінімальну зарплату;
- мінімальну пенсію за віком;
- низку державних соціальних допомог.
"Важливо, щоб розмір прожиткового мінімуму був достатнім для задоволення базових потреб людей та був засобом запобігання і скорочення масштабів бідності", – наголосила Лазебна.Зауважимо! Згідно з законом "Про державний бюджет України на 2021 рік", прожитковий мінімум встановили: з 1 січня – 2 270 гривень, з 1 липня – 2 379 гривень, з 1 грудня – 2 481 гривня.
Якщо прожитковий мінімум збільшується, то, автоматично, відбувається перерахунок виплат і необхідність знаходження додаткових видатків бюджетів.
Вивчення міжнародного досвіду
Мінсоцполітики і Інститут демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук України проаналізували іноземний досвід: як за кордоном визначають прожитковий мінімум і застосовують його на практиці. Вони спільно розробили низку законопроєктів, які передбачають:
- новий механізм визначання прожиткового мінімуму і як його застосовувати для основних соціальних гарантій;
- ухвалення базової величини для соціальних виплат населенню і на дітей, щоб розраховувати соціальні виплати;
- запровадження базової величини для грошових платежів і стягнень та для адміністративних зборів.
У Міністерстві соцполітики наголосили, що жодну з виплат, яку отримують українці, не зменшуватимуть.