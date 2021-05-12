Реальний прожитковий мінімум більше, ніж удвічі, перевищує офіційний. Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

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За її словами, базовий державний соціальний стандарт повинен бути основою для того, щоб визначати розміри соціальних гарантій та доходів. Саме вони є головним джерелом існування людей. Мовиться про:

мінімальну зарплату;

мінімальну пенсію за віком;

низку державних соціальних допомог.

"Важливо, щоб розмір прожиткового мінімуму був достатнім для задоволення базових потреб людей та був засобом запобігання і скорочення масштабів бідності", – наголосила Лазебна.

Зауважимо! Згідно з законом "Про державний бюджет України на 2021 рік", прожитковий мінімум встановили: з 1 січня – 2 270 гривень, з 1 липня – 2 379 гривень, з 1 грудня – 2 481 гривня.

Якщо прожитковий мінімум збільшується, то, автоматично, відбувається перерахунок виплат і необхідність знаходження додаткових видатків бюджетів.

Вивчення міжнародного досвіду

Мінсоцполітики і Інститут демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук України проаналізували іноземний досвід: як за кордоном визначають прожитковий мінімум і застосовують його на практиці. Вони спільно розробили низку законопроєктів, які передбачають:

новий механізм визначання прожиткового мінімуму і як його застосовувати для основних соціальних гарантій;

ухвалення базової величини для соціальних виплат населенню і на дітей, щоб розраховувати соціальні виплати;

запровадження базової величини для грошових платежів і стягнень та для адміністративних зборів.

У Міністерстві соцполітики наголосили, що жодну з виплат, яку отримують українці, не зменшуватимуть.