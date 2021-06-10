Верховна Рада 2 червня ухвалила у першому читанні законопроєкт №3515, який передбачає нове формування прожиткового мінімуму та його підвищення. До другого читання можуть внести певні зміни, але наразі пропонують наступні нововведення.

До теми Рада підтримала підвищення прожиткового мінімуму більш як удвічі

Новий прожитковий мінімум

В Україні пропонують перейти на нову методологію розрахунку прожиткового мінімуму. У 2022 році він буде на рівні 41% від середньої зарплати за 2020 рік + інфляція, яку прогнозують на 2021 рік. Щороку, прожитковий мінімум зростатиме на 1% щодо середньої зарплати аж до 2031 року, коли він становитиме 50%.

Розрахуємо приблизно як збільшиться прожитковий мінімум у 2022 році. У 2020 році середня зарплата була 11 591 гривня. Припустимо, що рівень інфляції у 2021 році буде на рівні 8% (прогноз НБУ). В такому випадку на 2022 рік прожитковий мінімум зафіксують на рівні 5 132 гривні. Це у 2,5 раза більше, ніж зараз.

Якщо протягом 3 місяців фактичний прожитковий мінімум буде на 10% вищий від того, який встановила Верховна Рада, прийнявши держбюджет, то його можуть переглянути. Тобто за нормальних умов прожитковий мінімум буде однаковим протягом року. Зараз його переглядають двічі на рік.

Чому прожитковий мінімум необхідно підняти

Який прожитковий мінімум є зараз

Наразі прожитковий рівень – це 2 189 гривень. Цьогоріч у бюджеті передбачили його збільшення ще два рази. 1 липня його піднімуть до 2 294, а 1 грудня – до 2 393 гривень.

Прожитковий мінімум в Україні занижений. Він не передбачає реальних потреб людей на одяг, транспорт, засоби гігієни, не кажучи вже про оренду житла та сплату комунальних послуг. Його вистачає хіба що на харчування і то не завжди.

Прожитковий мінімум в Україні став низьким стандартом якості життя, оскільки внаслідок заниження його розмірів були встановлені низькі розміри мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсій за віком, допомоги малозабезпеченим сім’ям та інших соціальних виплат,

– йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

В Україні існує ще поняття "фактичний прожитковий мінімум", який щомісяця визначає Міністерство соціальної політики. У травні 2021 року фактичний прожитковий мінімум становив 4 259 гривень (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 4 880 гривень). Тобто у 2,2 раза більший, ніж встановлений законом.

Головні зміни

Прожитковий мінімум можуть суттєво підняти, але пенсіонерам і людям, чия зарплата до нього прив’язана, не слід радіти, адже ці виплати можуть відв’язати від прожиткового мінімуму.

Мінімальна пенсія

Наразі мінімальна пенсія дорівнює 100% прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб – 1 769 гривень. Проте за умови прийняття законопроєкту мінімальні пенсії не збільшаться у 2,5 раза.

У законопроєкті вказали, що у 2022 році при формуванні розміру пенсій врахують 44% прожиткового мінімуму і щороку цей відсоток збільшуватимуть на 2 допоки у 2041 мінімальна пенсія не становитиме всі 100% від прожиткового мінімуму. За розрахунками 24 каналу, мінімальна пенсія у 2022 році може становити 1 965 гривень.

Соціальні виплати

Наразі низка соціальних виплат прив’язана до прожиткового мінімуму. Зокрема:

Поріг на отримання податкової соціальної пільги – 1,4 прожиткових мінімуму;

Базова податкова соціальна пільга – половина прожиткового мінімуму;

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 2,5 прожиткового мінімуму;

Допомога одиноким матерями – різниця між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одного члена сім’ї;

У законопроєкті пропонують окремо формувати розмір соціальної допомоги малозабезпеченим у щорічному держбюджеті. Таким чином, соціальні виплати не залежатимуть від прожиткового мінімуму. Це також стосується штрафів.

Посадовий оклад

Автори законопроєкту пропонують змінити підхід до встановлення розмірів посадових окладів: вони залежатимуть не від прожиткового мінімуму, а від мінімального розміру посадового окладу для відповідних категорій працівників. Його пропонують затверджувати щороку у держбюджеті.

Автори законопроєкту зазначають, що справедливий прожитковий мінімум зробить роботу в державній службі більш конкурентоспроможною на ринку праці, адже зарплати у держсекторі відносно низькі, оскільки формуються з урахуванням прожиткового мінімуму.

До слова, новий законопроєкт усуває вимогу, згідно з якою мінімальна зарплата не може бути нижчою за прожитковий мінімум.

Прожитковий мінімум за категоріями

Наразі прожитковий мінімум є різний для різних категорій населення: дорослих, дітей та непрацездатних. Це зрозуміло, адже видатки на дитину – вищі, ніж на дорослого. Так само як дорослий витрачає більше, ніж непрацездатна людина. Новий законопроєкт може зрівняти прожитковий мінімум для всіх.

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Прожитковий мінімум у бюджетній декларації

Попри те, що депутати підтримали законопроєкт про перегляд формування прожиткового мінімуму, у бюджетній декларації вже зазначили яким буде розмір до 2024 року.

З січня 2022 року – 2 393 гривні;

З січня 2023 року – 2589 гривень;

З січня 2024 року – 2 778 гривень.

Ці суми суттєво відрізняються від тих, які передбачили в законопроєкті №3515. Якими вони будуть в реальності – покажуть результати голосування у другому читанні.