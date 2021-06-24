Пенсії та соцвиплати у липні зростуть: прожитковий мінімум підвищився

З 1 липня в Україні зростає прожитковий мінімум. Через це виплати, які до нього прив'язані, зростуть. Це пенсії, допомога по безробіттю, допомога на дітей та аліменти.

Як зросте прожитковий мінімум

Цього року в Україні передбачили два підвищення прожиткового мінімуму: 1 липня та 1 грудня. Відтак з 1 липня прожитковий мінімум зросте на 105 гривень до 2 294 гривень. Це загальний показник. Як збільшення прожиткового мінімуму вплине на виплати українцям – у матеріалі 24 каналу.

Цікаво Корейське економічне диво: у яких галузях ця країна серед лідерів

За категоріям прожитковий мінімум буде таким:

Для дітей віком до 6 років – 2 013 гривень;

Для дітей віком 6-18 років – 2 510 гривень;

Для працездатних осіб – 2 379 гривень;

Для осіб, які втратили працездатність – 1 854 гривні.

Зарплата

Попри те, що підвищують прожитковий мінімум, мінімальну зарплату підвищать аж у грудні – до 6 500 гривень, а відтак у липні вона залишиться на рівні 6 тисяч гривень.

Допомога по безробіттю

Розмір цієї допомоги частково прикріплений до прожиткового мінімуму. Проте не мінімальна сума.

Мінімальна допомога

У липні ще триватиме карантин, а тому мінімальна виплата по безробіттю – 1000 гривень на місяць для тих, хто за останній рік має менш як 6 місяців страхового стажу.

на місяць для тих, хто за останній рік має менш як 6 місяців страхового стажу. Хто має більш як 6 місяців страхового стажу протягом останніх 12 місяців – мінімальна допомога становить 1800 гривень, повідомляє Держпраці.

Що таке страховий стаж

Це відрізок часу, коли працівник чи роботодавець за нього щомісячно вносив страховий внесок. Іншими словами, це кількість місяців, за які людина сплатила до Пенсійного фонду. Наразі мінімальний соціальній внесок становить – 1 320 гривень.

Максимальна допомога

Натомість максимальний розмір допомоги по безробіттю таки прикріплений до прожиткового мінімуму і в липні збільшиться до 9 516 гривень, адже це чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб.

Як розраховується розмір допомоги:

страховий стаж до 2 років – 50% до середньої заробітної плати;

від 2 до 6 років – 55%;

від 6 до 10 років – 60%;

понад 10 років – 70%.

Зазначимо, що на час карантину спростили умови отримання статусу безробітного та відповідно допомоги. Покрокову інструкцію читайте у нашому матеріалі.



Допомога з безробіття у 2021 році / Інфографіка 24 каналу

Мінімальний розмір пенсії

З 1 липня зросте мінімальна пенсія, оскільки вона прив’язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Відтак пенсіонери отримуватимуть як мінімум 1 854 гривні.

Водночас зростає надбавка на вислугу років. Жінкам, які працювали понад 30 років та чоловікам, що працювали понад 35 років за кожен додатковий рік платитимуть 18,54 гривні надбавки до пенсії. Це 1% від мінімальної пенсії.

У липні також проведуть індексацію пенсій, про що розповіли у Мінсоцполітики.

У липні буде проведено індексацію пенсій для ще 1 мільйона пенсіонерів, яким пенсію призначено у 2018 – 2020 роках, а також тим, кому пенсії виплачуються у мінімальному розмірі,

– підкреслила міністерка Лазебна.

Додамо, що у червні перерахунок здійснили для 313 тисяч пенсіонерів. Їхні виплати в середньому збільшили на 193 гривні.

Мінімальний розмір аліментів

Гарантований розмір аліментів становить 50% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Відтак на дітей до 6 років з 1 липня потрібно платити 1 007 гривень на місяць, на старших дітей – 1 225 гривень.

Проте гарантовані суми призначаються лише тим батькам, в кого низький дохід. Якщо дохід достатній, то суд може зобов’язати одного з батьків сплачувати як мінімум рекомендовану суму аліментів, яка дорівнює одному прожитковому мінімуму. З 1 липня це:

2 013 гривень для дітей віком до 6 років;

для дітей віком до 6 років; 2 510 гривень для дітей від 6 до 18 років.

Допомога на дітей

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:

на дітей віком до 6 років – 5 032 гривні ;

; на дітей віком 6-18 років – 6 275 гривень.

Це 2,5 прожиткові мінімуми.

Соціальна допомога на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування складатиме 3,5 розміру прожиткового мінімуму:

на дітей до 6 років з інвалідністю – 7 045 гривень ;

; на дітей від 6 до 18 років – 8 785 гривень.

Чому прожитковий мінімум не відповідає дійсності

Прожитковий мінімум в Україні занижений. Він не передбачає реальних потреб людей на одяг, транспорт, засоби гігієни, не кажучи вже про оренду житла та сплату комунальних послуг. Його вистачає хіба що на харчування і то не завжди.

В Україні існує ще поняття "фактичний прожитковий мінімум", який щомісяця визначає Міністерство соціальної політики. У травні 2021 року фактичний прожитковий мінімум становив 4 305 гривень (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 4 933 гривні). Тобто у 2,2 раза більший, ніж встановлений законом.

Прожитковий мінімум у 2022 році

Верховна Рада 2 червня ухвалила у першому читанні законопроєкт №3515, який передбачає нове формування прожиткового мінімуму та його суттєве підвищення.

Журналісти 24 каналу підрахували, що за новою методологією прожитковий мінімум у 2022 році може бути на рівні 5 132 гривні, тобто у 2,5 раза більше, ніж зараз. Детально про законопроєкт розповідаємо у матеріалі Прожитковий мінімум підвищать у 2,5 раза: як це вплине на пенсії, зарплати та штрафи.