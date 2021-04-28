Мінцифри пропонує закласти у прожитковий мінімум вартість мобільного зв'язку та інтернету

Джерело:Телеграм Мінцифри
У Мінцифри вважають, що набір, який зараз внесений у так званий прожитковий мінімум – недостатній. Адже, окрім продуктів харчування та стандартного переліку непродовольчих товарів та послуг, люди активно використовують мобільний зв'язок та інтернет.
Щороку прожитковий мінімум оновлюють. Перелік товарів та послуг змінюють – враховуючи нові фактичні потреби населення.
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Ми переконані, що мобільний зв'язок і доступ до інтернету — теж базові потреби людини. Вони заощаджують час і фінансові ресурси,
– зазначили у відомстві.
Аргументи міністерства, аби внести вартість цих послуг у прожитковий мінімум:
Цю пропозицію відомство уже передало до Верховної Ради – через комітет цифрової інформації.