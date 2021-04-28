Мінцифри пропонує закласти у прожитковий мінімум вартість мобільного зв'язку та інтернету

У Мінцифри вважають, що набір, який зараз внесений у так званий прожитковий мінімум – недостатній. Адже, окрім продуктів харчування та стандартного переліку непродовольчих товарів та послуг, люди активно використовують мобільний зв'язок та інтернет.

Щороку прожитковий мінімум оновлюють. Перелік товарів та послуг змінюють – враховуючи нові фактичні потреби населення.

До теми У "Слузі народу" хочуть прив’язати прожитковий мінімум до середньої зарплати

Інтернет – це вже базова потреба людини

Ми переконані, що мобільний зв'язок і доступ до інтернету — теж базові потреби людини. Вони заощаджують час і фінансові ресурси,

– зазначили у відомстві.

Аргументи міністерства, аби внести вартість цих послуг у прожитковий мінімум:

Дозволяють оперативно викликати швидку медичну допомогу чи поліцію.

Навчатися онлайн.

Працювати дистанційно,

Планувати відпочинок і купувати квитки для подорожей.

Скаржитися на корупціонерів.

Звертатися до влади.

Не втратити паспорт громадянина України, користуючись електронним документом.

Цю пропозицію відомство уже передало до Верховної Ради – через комітет цифрової інформації.

