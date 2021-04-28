Мінцифри пропонує закласти у прожитковий мінімум вартість мобільного зв'язку та інтернету
У Мінцифри вважають, що набір, який зараз внесений у так званий прожитковий мінімум – недостатній. Адже, окрім продуктів харчування та стандартного переліку непродовольчих товарів та послуг, люди активно використовують мобільний зв'язок та інтернет.
Джерело:Телеграм Мінцифри
Щороку прожитковий мінімум оновлюють. Перелік товарів та послуг змінюють – враховуючи нові фактичні потреби населення.
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Інтернет – це вже базова потреба людини
Ми переконані, що мобільний зв'язок і доступ до інтернету — теж базові потреби людини. Вони заощаджують час і фінансові ресурси,
– зазначили у відомстві.
Аргументи міністерства, аби внести вартість цих послуг у прожитковий мінімум:
- Дозволяють оперативно викликати швидку медичну допомогу чи поліцію.
- Навчатися онлайн.
- Працювати дистанційно,
- Планувати відпочинок і купувати квитки для подорожей.
- Скаржитися на корупціонерів.
- Звертатися до влади.
- Не втратити паспорт громадянина України, користуючись електронним документом.
Цю пропозицію відомство уже передало до Верховної Ради – через комітет цифрової інформації.
Що таке прожитковий мінімум?Це вартісна оцінка споживчого кошика, що містить мінімальні набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, необхідних для збереження здоров'я людини і забезпечення її життєдіяльності.
З 1 січня до 30 червня 2021 року встановлений такий прожитковий мінімум:
– діти до 6 років – 1921 гривня,
– діти від 6 до 18 років – 2395 гривень,
– працездатні особи – 2270,
– особи, що втратили працездатність – 1769.
Дані Мінфіну
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