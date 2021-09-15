Прожитковий мінімум у 2022 році

З 1 грудня 2021 року – 2 393 гривні ;

; З 1 липня 2022 року – 2 508 гривень;

З 1 грудня 2022 року –2 589 гривень.

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Прожитковий мінімум різниться за категоріями. І на це варто зважати при розрахунку соціальних виплат чи пільг.

Прожитковий мінімум для дітей у 2022 році:

З 1 грудня 2021 року для дітей віком до 6 років – 2 100 гривень , а для дітей 6-18 років – 2 618 гривень ;

, а для дітей 6-18 років – ; З 1 липня 2022 року – 2 201 гривня та 2 744 гривні відповідно;

З 1 грудня 2022 року для малих дітей – 2 272 гривні, а для тих, хто старше 6 років – 2 833 гривні.

Прожитковий мінімум у 2022 році для тих, хто втратив працездатність:

З 1 грудня 2021 року – 1 934 гривень ;

; З 1 липня 2022 року – 2 027 гривень;

З 1 грудня 2022 року – 2 093 гривні.

Саме так зростатимуть мінімальні пенсії, адже вони становлять 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Прожитковий мінімум для працездатних у 2022 році:

Найвищий прожитковий мінімум передбачили для працездатних осіб.

З 1 грудня 2021 року – 2 481 гривня ;

; З 1 липня 2022 року – 2 600 гривень;

З 1 грудня 2022 року – 2 684 гривні.

Чому прожитковий мінімум не відповідає дійсності

Прожитковий мінімум в Україні занижений, адже він не покриває базових потреб для життя. Це проблема, адже до нього прив’язані низка соціальних виплат та пенсії.

Як доказ того, що прожитковий мінімум не відповідає реальності, Міністерство соціальної політики визначає щомісяця фактичний прожитковий мінімум. У липні 2021 року фактичний прожитковий мінімум становив 4 347 гривень (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 4 981 гривня). За категоріями:

для дітей віком до 6 років – 3 998 гривень;

для дітей віком від 6 до 18 років – 4 907 гривень;

для працездатних осіб – 4 538 гривень (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 5 637 гривень);

для осіб, які втратили працездатність, – 3 675 гривень.

Альтернативний прожитковий мінімум

У червні нардепи ухвалили законопроєкт №3515 у першому читанні. Якби його прийняли цілком, то у 2022 році прожитковий мінімум би виріс у 2,5 раза, щоправда, він би був дещо іншим за своєю суттю.

Розмір прожиткового мінімуму напряму залежатиме від середнього зарплати та інфляції. За підрахунками 24 каналу, у 2022 році прожитковий мінімум міг би бути на рівні 5 200 гривень.

Проте не слід очікувати, що слідом різко зростуть мінімальні пенсії та соціальні виплати. Мінімальні пенсії пропонують розраховувати не як 100% від прожиткового мінімум для тих, хто втратив працездатність, а як 44% від нового прожиткового мінімуму. І щороку збільшувати цю частку на 2%. У 2022 році це приблизно 2 290 гривень. А деякі соціальні виплати і взагалі пропонують відв’язати.

Наразі законопроєкт ще очікує на розгляд у другому читанні, де його можуть цілком прийняти. Але в такому випадку цілком нового прожиткового мінімуму слід очікувати не раніше 2023 року.