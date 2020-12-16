Близько 2 тисяч гривень на місяць достатньо, щоб прожити в Україні за законом. Ця цифра є суттєво заниженою. Яким буде прожитковий мінімум у 2021 та чи зміниться його формування?

Прожитковий мінімум у 2021

З 1 грудня прожитковий мінімум виріс з подальшими змінами у липні та грудні 2021. Відповідні цифри заклали у державному бюджеті-2021, який остаточно прийняли на засіданні Ради 15 грудня. За рішення проголосували 289 нардепів, повідомляє 24 канал.

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Прожитковий мінімум у 2021:

З 1 грудня 2020 року – 2 189 гривень;

гривень; З 1 липня 2021 року – 2 294 гривні;

З 1 грудня 2021 року – 2 393 гривні.

Прожитковий мінімум різниться за категоріями. І на це варто зважати при розрахунку соціальних виплат чи пільг.

Прожитковий мінімум для дітей у 2021:

З 1 грудня 2020 грудня для дітей віком до 6 років – 1 921 гривня, а для дітей 6-18 років – 2 395 гривень;

гривня, а для дітей 6-18 років – гривень; З 1 липня 2021 року – 2 013 гривень та 2 510 гривень відповідно;

З 1 грудня 2021 року для малих дітей – 2 100 гривень, а для тих, хто старше 6 років – 2 618 гривень.

Прожитковий мінімум у 2021 для тих, хто втратив працездатність:

З 1 грудня 2020 року – 1 769 гривень;

гривень; З 1 липня 2021 року – 1 854 гривні;

З 1 грудня 2021 року – 1 934 гривні.

Прожитковий мінімум для працездатних у 2021:

Найвищий прожитковий мінімум передбачили для працездатних осіб.

З 1 грудня 2020 року – 2 270 гривень;

гривень; З 1 липня 2021 року – 2 379 гривень;

З 1 грудня 2021 року – 2 481 гривня.

Чому прожитковий мінімум не відповідає дійсності

Прожитковий мінімум в Україні занижений. Він не передбачає реальних потреб людей на одяг, транспорт, засоби гігієни, не кажучи вже про оренду житла та сплату комунальних послуг. Його вистачає хіба що на харчування і то не завжди.

Прожитковий мінімум в Україні став низьким стандартом якості життя, оскільки внаслідок заниження його розмірів були встановлені низькі розміри мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, допомоги малозабезпеченим сім’ям та інших соціальних виплат,

– йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту №3515.

В Україні існує ще поняття "фактичний прожитковий мінімум", який щомісяця визначає Міністерство соціальної політики.

У жовтні 2020 фактичний прожитковий мінімум становив 3 769 гривень (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 4 320 гривень), для дітей віком до 6 років – 3 528 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років – 4 343 гривні, для працездатних осіб – 3 918 гривень (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 4 867 гривень), для осіб, які втратили працездатність, – 3 176 гривень.

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У жовтні прожитковий мінімум дорівнював 2 118 гривням. Проте насправді він мав бути на 80% вищим.

Що залежить від прожиткового мінімуму

Прожитковий мінімум – це основа, від якої відштовхуються при формуванні розміру пенсій, стипендій, мінімальних зарплат та соціальних виплат. Зрозуміло, що коли занижений прожитковий мінімум, то і інші виплати занижені також.

Справедливий прожитковий мінімум зробить роботу в державній службі більш конкурентоспроможною на ринку праці, адже зарплати у держсекторі відносно низькі, оскільки формуються з урахуванням прожиткового мінімуму.

На що та як впливає прожитковий мінімум

Мінімальна пенсія за віком – це 100% прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

за віком – це 100% прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Поріг на отримання податкової соціальної пільги – 1,4 прожиткових мінімуми;

Базова податкова соціальна пільга – половина прожиткового мінімуму;

– половина прожиткового мінімуму; Допомога на дітей , над якими встановлено опіку чи піклування – 2,5 прожиткові мінімуми;

, над якими встановлено опіку чи піклування – 2,5 прожиткові мінімуми; Допомога одиноким матерям – різниця між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одного члена сім’ї;

– різниця між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одного члена сім’ї; Поріг оподаткування пенсій – 10 прожиткових мінімумів (при перевищенні порогу оподатковується сума перевищення);

– 10 прожиткових мінімумів (при перевищенні порогу оподатковується сума перевищення); Розмір нецільової благодійної допомоги від благодійника, яка підлягає декларуванню – 1,4 прожиткових мінімуми;

від благодійника, яка підлягає декларуванню – 1,4 прожиткових мінімуми; Сума боргу по цивільноправовим договорам, яка підлягає декларуванню – половина прожиткового мінімуму;

по цивільноправовим договорам, яка підлягає декларуванню – половина прожиткового мінімуму; Гарантований розмір аліментів – 50% прожиткового мінімуму;

– 50% прожиткового мінімуму; Рекомендований розмір аліментів – 100% прожиткового мінімуму;

– 100% прожиткового мінімуму; Пенсія по втраті годувальника – на одну дитину померлого годувальника – 100% прожиткового мінімуму, на двох – 120%, на трьох і більше – 150%;

– на одну дитину померлого годувальника – 100% прожиткового мінімуму, на двох – 120%, на трьох і більше – 150%; Єдиний податок 1 група (10% прожиткового мінімуму працездатної людини) – це один з небагатьох випадків, коли підняття прожиткового мінімуму не на руку населенню, адже в такому випадку збільшиться розмір податків ФОПів на першій групі;

(10% прожиткового мінімуму працездатної людини) – це один з небагатьох випадків, коли підняття прожиткового мінімуму не на руку населенню, адже в такому випадку збільшиться розмір податків ФОПів на першій групі; Деякі штрафи прив'язані до прожиткового мінімуму.

Як зміниться мінімальна пенсія

Зараз мінімальна пенсія за віком становить 1 769 гривень. З 1 липня наступного року мінімальну пенсію можуть підняти до 1 854 гривень, а з 1 грудня 2021 – до 1 934 гривень.

Як зміниться мінімальна зарплата

У 2021 році також зросте розмір мінімальної зарплати – до 6 тисяч у січні та 6,5 тисяч у грудні. Завдяки підвищенню прожиткового мінімуму, підвищення можуть відчути багато працівників держсектору, в якому заробітні плати формуються на основі прожиткового мінімуму.

Про наслідки різкого підняття мінімальної зарплати у 2021 році читайте у нашому матеріалі Мінімальна зарплата у 2021: розмір та наслідки підвищення.



Зарплати, пенсії та прожитковий мінімум у 2021 році / Інфографіка 24 каналу

Альтернативний прожитковий мінімум

Ще у травні в Україні профільний комітет зареєстрував законопроєкт №3515, який передбачає нове формування прожиткового мінімуму та його підвищення.

Прожитковий мінімум має бути щонайменше 40-50% від розміру середньої зарплати. Якби законопроєкт прийняли, то у 2021 прожитковий мінімум становив би щонайменше 40% від середньої зарплати за 2019 з урахуванням прогнозованої інфляції за 2020. Щороку цей відсоток зростав би на 1 пункт, допоки у 2031 не досягнув би не менше 50% від середньої зарплати.

Ми розрахували яким би був прожитковий мінімум у 2021 році, якби законопроєкт прийняли. Його б встановили на рівні 3 830 гривень. Ця цифра наближена до фактичного прожиткового мінімуму.