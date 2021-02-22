Згідно з дослідженнями організації Global Witness газові проєкти Європейського Союзу на які витратили протягом 10 років понад 400 мільйонів євро виявились невдалими. У такій ситуації опинився Союз через неактуальність деяких проєктів, або ж через не спроможність добудувати за згаданий період певних газопроводів.

За даними звіту міжнародної неурядової організації Global Witness, з 2013 року в цілому близько 5 мільярдів євро платників податків Європейського Союзу було витрачено на 41 газовий проєкт, такий як трубопроводи або термінали, відомі як "проєкти спільного інтересу" (PCIs).

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Проєкти ЄС

З виділених 5 мільярдів близько 440 мільйонів євро було витрачено на сім газових проєктів, які або провалилися, або були припинені.

Трубопровід BRUA

Понад 430 мільйонів євро ЄС витратив на трубопровід BRUA, що мав на меті з'єднати Болгарію, Румунію, Угорщину та Австрію з запасами газу в Чорному морі, робота з будівництва газопроводу була завершена в листопаді 2020 року.

Ціль BRUA. Ціль газопроводу була у тому, щоб зменшити залежність Європи від російського газу і на першому етапі у планах було транспортувати 1,75 мільярда кубометрів газу, який оцінювався у суму близько 479 мільйонів євро.

Неактуальність BRUA. Газопровід BRUA повністю знаходиться в Румунії й не досягає ні Чорного моря, ні сусідніх країн. Плани щодо продовження BRUA на територію Угорщини були скасовані у квітні 2020 року, і малоймовірно, що тепер по трубі буде транспортуватися газ з Чорного моря, що не відповідало початковому задуму зауважило видання Euractiv.

Нині інвестори стурбовані, що BRUA не буде транспортувати газ з Чорного моря після того, як Exxon, яка очолювала велику частину проєкту, оголосила про намір продати свою ліцензію.

Інші "провальні" проєкти ЄС

У звіті організації Global Witness згадані й інші проєкти Євро Союзу, такі як:

Третє газове сполучення Португалія – Іспанія (анульовано). Субсидія ЄС: 97 359 євро

Газопровід Midcat, сполучає Францію та Іспанію (анульовано). Субсидія ЄС: 6 253 708 євро

Газопровід Польща – Чехія (відкладено). Субсидія ЄС: 1 360 868 євро

Газопровід Pince-Lendava-Kidričevo (ніякої діяльності з моменту отримання фінансування ЄС у 2014 році). Субсидія ЄС 344 500 євро

Газопровід Австрія – Чехія (зупинений). Субсидія ЄС 41 993 євро

Газовий проєкт Eastring, що пов'язує Словаччину болгаро-турецького кордону через Румунію й Угорщину (відкладено на невизначений термін). Субсидія ЄС: 438 527 євро

Чому проєкти ЄС провалились

У агенції Global Witness, вважають, що провал проєкт значною мірою пояснюється тим, що постанова TEN-E дає можливість газовим компаніям, представленим ENTSOG, асоціацією операторів газотранспортних систем, вибирати проєкт інфраструктури, які включені в остаточний список для отримання громадськості ЄС фінансування.

Старший фахівець агенції Global Witness Джонатан Гант підкреслив у своєму коментарі, що це не дивно коли величезна частина життєвих грошей витрачається даремно, у той час, як компанії, що мають пряму вигоду беруть участь у процесі прийняття рішень.