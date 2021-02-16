Що відомо про проєкт закону про фінансові послуги та фінансові компанії
Проєкт закону про фінансові послуги та фінансові компанії зареєстрували 15 лютого 2021 року у Верховній Раді, про що повідомив уряд громадян на сайті парламенту. Новий законопроєкт має на меті змінити чинний закон, що був ухвалений ще у 2001 році.
Джерело:Мінфін
Проєкт закону
В НБУ зазначили, що з'явилась потреба у новому законопроєкті, оскільки чинний закон "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" застарів і не враховує сучасних реалій, а також допускає наявність прогалин в законодавстві.
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Вектори, на які будуть спрямовані ключові положення документа:
- захист прав споживачів;
- контроль добропорядної ринкової поведінки;
- забезпечення прозорості структури власності;
- наявність якісного корпоративного управління;
- впровадження ризикоорієнтованого підходу в нагляді, пропорційного за обсягом вимог до ступеня ризикованості компаній.
Проєкт закону є рамковим, підкреслив НБУ. Він закладає основи для прийняття і впровадження законодавчих норм, що регулюють небанківський фінансовий ринок на рівні окремих секторів, а саме:
- страхування,
- кредитні спілки,
- платіжні послуги.
Законопроєкт ініціювали:
- Данило Гетманцев – голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики,
- вісім депутатів фракції "Слуга народу",
- Андрій Іванчук – депутатська група Довіра,
- Ігор Абрамович – фракція ОПЗЖ.
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