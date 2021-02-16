Проєкт закону про фінансові послуги та фінансові компанії зареєстрували 15 лютого 2021 року у Верховній Раді, про що повідомив уряд громадян на сайті парламенту. Новий законопроєкт має на меті змінити чинний закон, що був ухвалений ще у 2001 році.

Проєкт закону

В НБУ зазначили, що з'явилась потреба у новому законопроєкті, оскільки чинний закон "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" застарів і не враховує сучасних реалій, а також допускає наявність прогалин в законодавстві.

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Вектори, на які будуть спрямовані ключові положення документа:

захист прав споживачів;

контроль добропорядної ринкової поведінки;

забезпечення прозорості структури власності;

наявність якісного корпоративного управління;

впровадження ризикоорієнтованого підходу в нагляді, пропорційного за обсягом вимог до ступеня ризикованості компаній.

Проєкт закону є рамковим, підкреслив НБУ. Він закладає основи для прийняття і впровадження законодавчих норм, що регулюють небанківський фінансовий ринок на рівні окремих секторів, а саме:

страхування,

кредитні спілки,

платіжні послуги.

Нині текст законопроєкту відсутній, оскільки його розглядає керівництво парламенту.

Законопроєкт ініціювали:

Данило Гетманцев – голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики,

голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, вісім депутатів фракції "Слуга народу",

Андрій Іванчук – депутатська група Довіра,

депутатська група Довіра, Ігор Абрамович – фракція ОПЗЖ.

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