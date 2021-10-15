Вже з 1 вересня "Газпром" знизив показник до 109 мільйонів кубометрів, а 1 жовтня, після початку постачання газу до Угорщини через Турецький та Болгарський потоки – до 86 мільйонів кубометрів, хоча сплачує за 109 мільйонів кубометрів. Відповідна інформація з'явилась на фейсбук-сторінці генерального директора ТОВ "Оператор ГТС України" Сергія Макогона.

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Заяви Росії – маніпулятивні

Графік показує, що "Газпром" часто не використовує транзитні потужності, які вже сплачені. І не тільки в Україні, а й в інших країнах. Наприклад, у Словаччині, написав Сергій Макогон.

Заяви керівництва РФ про збільшення транзиту через Україну у 2021 році мають маніпулятивний характер,

– зазначив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України".

Він додав, що чинний контракт передбачає не щорічне транспортування 40 мільярдів метрів кубічних, а щоденне транспортування 109 мільйонів. Наразі фізично транспортується значно менше – 85,9 мільйона метрів кубічних на добу.

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За його словами, в умовах нестачі газу в європейських сховищах та максимальних цін на блакитне паливо відповідна поведінка "Газпрому" заслуговує особливої уваги Європи. Натомість Україна готова транспортувати додатково значні обсяги газу, що перевищують потужність "Північного потоку-2".

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Ще 27 вересня Угорщина та Росія підписали контракт щодо постачання газу на 15 років – щорічно угорська сторона отримуватиме 4,5 мільярда кубометрів газу.

6 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, мовляв, "нарощувати транзит газу до Європи через українську територію "Газпрому" невигідно".

Вже 1 жовтня Росія почала транспортування газу до Угорщини, оминаючи Україну. Український оператор ГТС перестав доставляти туди блакитне паливо.

Текст публікації Сергія Макогона:

Газпром тричі зменшував транзит Україною у 2021 році. 1 січня 2020 року з 186 млн м3 на добу до 124 млн м3, з 1 вересня знизив до 109 млн м3, а 1 жовтня після початку постачання газу до Угорщини через Турецький та Болгарського потоки – до 86 млн м3, хоча сплачує за 109 млн м3.

Графік показує, що Газпром часто не використовує транзитні потужності, які вже сплачені. І не тільки в Україні, а й в інших країнах. Наприклад, у Словаччині.

Заяви керівництва РФ про збільшення транзиту через Україну у 2021 році мають манипулятивний характер. Слід зазначити, що діючий контракт передбачає не щорічне транспортування 40 млрд м3, а щоденне транспортування 109 млн м3. Наразі фізично транспортується значно менше – 85,9 млн м3 на добу.

Така поведінка Газпрому заслуговує особливої уваги Европи, тому що незважаючи на значну нестачу газу в ЄС та максимальні ціни, Газпром навіть не використовує ті потужності, які вже сплачені. Україна готова транспортувати додатково значні обсяги обсяги газу, що перевищують потужність Північного Потоку 2.