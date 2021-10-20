Таку думку в ефірі 24 каналу висловив радник президента з економічних питань Олег Устенко. Він запевнив, що золотовалютний резерв України може перекрити більше ніж 4 місяці критичного періоду.
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"Протримаємось у будь якому разі. У нас є достатньо золотовалютного резерву, який перекриває 4 місяці нашого критичного імпорту, навіть трохи більше. Це означає, що фінансово ми стійкі", – заявив Устенко.
Золотовалютні резерви – трохи більше 28 мільярдів доларів. Нацбанк активно викуповує валюту на ринку, поповнюючи резерви,
– додав радник.
Для чого нам гроші МВФ
Устенко пояснив, що для України МВФ дуже важливий з погляду ефективної боргової політики.
"Ви знаєте, що в нас значна частина грошей витрачається лише на обслуговування вже існуючого державного боргу. У 2021 році на ці цілі витратили 4% від ВВП. Це занадто багато за борги, які формувалися протягом останніх 10 років в Україні. Ми їх зараз сплачуємо", – підсумував Устенко.
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Найближчий транш від МВФ: коротко
- В Україні з 21 вересня по 18 жовтня тривала онлайн-місія МВФ.
- Вона успішно завершилась, а у Фонді повідомили, що Україна претендує на 700 мільйонів доларів.
- У Зеленського запевнили, що влада виконала усі зобов'язання, а тому очікує, що транш вже надійде у листопаді.
- Це відбувається у рамках програми stand-by, яка має завершитись в грудні 2021 року.
- На початку 2021 року вже тривала місія МВФ, однак тоді заявили, що український уряд діє незадовільно.