Таку думку в ефірі 24 каналу висловив радник президента з економічних питань Олег Устенко. Він запевнив, що золотовалютний резерв України може перекрити більше ніж 4 місяці критичного періоду.

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"Протримаємось у будь якому разі. У нас є достатньо золотовалютного резерву, який перекриває 4 місяці нашого критичного імпорту, навіть трохи більше. Це означає, що фінансово ми стійкі", – заявив Устенко.

Золотовалютні резерви – трохи більше 28 мільярдів доларів. Нацбанк активно викуповує валюту на ринку, поповнюючи резерви,

– додав радник.

Для чого нам гроші МВФ

Устенко пояснив, що для України МВФ дуже важливий з погляду ефективної боргової політики.

"Ви знаєте, що в нас значна частина грошей витрачається лише на обслуговування вже існуючого державного боргу. У 2021 році на ці цілі витратили 4% від ВВП. Це занадто багато за борги, які формувалися протягом останніх 10 років в Україні. Ми їх зараз сплачуємо", – підсумував Устенко.

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