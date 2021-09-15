"Просимо, щоб депутати вгамувалися": у Раді підприємців звернулися до парламенту через податки

Рада підприємців при Кабінеті Міністрів закликає парламент до порятунку економіки. У відповідній заяві вони просять депутатів ввести мораторій на підвищення податків до кінця карантину та повного відновлення бізнесу від його наслідків.

Адже ще влітку 2021 року Верховна Рада прийняла законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, який передбачає підвищення податків для бізнесу. Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко.

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Козаченко: Найголовніше – підтримка бізнесу

За його словами, під час підготовки проєкту закону виникало чимало дискусій. Зокрема члени Ради наголошували, що це наразі не буде корисно для держави. Адже найголовніше в сучасних умовах карантину – підтримка бізнесу, а не посилання фіскального тиску і застосування якихось сумнівних важелів контролю.

Зокрема експерт навів приклад, коли даються повноваження державним органам, які можуть безкарно блокувати роботу на пів року. Потім діяльність розблоковують, але бізнес вже втрачений.

До того ж влада нічим не відшкодувала ці втрати. Відтак це все створює велику небезпеку не для бізнесу, а для держави в цілому.

Тому ми просимо, щоб вкотре зараз депутати вгамувалися, почули нас і призупинили такі дії,

– наголосив Козаченко.

Він вважає, що потрібно багато і професійно зробити у сфері фіскальної політики, дерегуляції бізнесу. Для цього Рада підприємців готова провести окремо зустріч і показати, які пропозиції вносить бізнес для реальної можливості збільшити:

валовий внутрішній продукт;

наповнення бюджету.

"Робити це так, як робиться зараз – дуже ризиково. У тому, що зараз розглядають в цих законах, є окремі моменти, що можуть бути враховані і використані. Але, в цілому, виконувати це зараз неможливо у всіх сферах. Там є великі ризики", – зазначив голова Ради підприємців при КМУ.

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