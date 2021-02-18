Міністр Ігор Петрашко зазначив які нові можливості чекають на Україну за результатами "Промислового безвізу". А також, розповів у яких нині секторах вже реалізується проєкт.

Чому для України важливий "Промисловий безвіз"

Завдяки "Промисловому безвізу" українські виробники та експортери зможуть маркувати свою продукцію європейським знаком відповідності (СЕ) та вільно продавати її на ринку ЄС без додаткової сертифікації. Наразі ж якщо вироблена в Україні продукція потрапляє на ринок ЄС, то вона потребує повторної сертифікації, що ускладнює процес.

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"Промисловий безвіз" – це надзвичайно амбітна ціль. Це процес, який міг розпочатися ще 15 років тому. Але нарешті він має дійсно потужні результати й прогнозовані перспективи,

– Міністр Ігор Петрашко.

Процес укладання "Промислового безвізу"

Нині процес укладання "промислового безвізу" відбувається, як зазначив пресцентр Міністерства, за трьома секторами промислової продукції, після успішного впровадження яких буде розповсюджена на решту видів промисловості.

Зараз відбувається впровадження промислової продукції у наступних секторах:

Низьковольтне електричне обладнання Електромагнітна сумісність обладнання Електромагнітна сумісність машин

Підготовка до підписання "Промислового безвізу"

До переговорів залучені 10 органів, а саме: органи метрополії, акредитації, Держспоживслужба з ринковим наглядом, Міндовкілля щодо екологічних питань та Міненергетики та інші органи центральної виконавчої влади.

Проведено 15 попередніх оціночних комісій. "Наше завдання – щоб оціночна місія поїхала з розумінням, що в нас система правильно врегульована, що є обладнання та можливість оцінки, що наші органи відповідають системі оцінки ЄС", – прокоментував пан Петрашко.

Що таке "Промисловий безвіз" По-перше – це визнання дотримання ЄС та прийняття груп українських промислових товарів, що забезпечить абсолютно нові можливості експорту для українського бізнесу.



По-друге – "Промисловий безвіз" значно спростить доступ українського бізнесу до ринків ЄС. Спочатку він буде застосований до промислової групи товарів, а згодом й до всіх інших 27 секторів.

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