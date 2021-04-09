Прокурор САП втретє закрив справу "Роттердам+"

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко втретє закрив справу "Роттердам+". У ній мовиться про розрахунок у 2016 – 2017 роках ринкової ціни електроенергії.

Про це повідомили у НАБУ і наголосили, що оскаржать це рішення. У Національному антикорупційному бюро назвали прокурора САП "заангажованим та необ'єктивним".

Важливо Дії прокурора САП у справі "Роттердам+" свідчать про його неефективність, – НАБУ

Крім того, працівники НАБУ звернуться до генпрокурорки Ірини Венедіктової задля зміни старшого групи прокурорів.

З огляду на очевидну заангажованість і необ’єктивність прокурора, Національне бюро закликає Ірину Венедиктову розглянути це питання й замінити Віталія Пономаренка,

– додали у бюро.

У НАБУ переконані, що зібрані докази у провадженні є достатніми, аби саме суд визначав обґрунтованість звинувачень у завданні державним та громадським інтересам багатомільярдних збитків через застосування формули "Роттердам+".

У бюро також підкреслили, що справа "Роттердам+" є однією з найбільш значущих для України, і про необхідність її завершення неодноразово заявляли найвищі посадовці.