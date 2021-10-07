Програму можуть продовжити, – Кухта про транш від МВФ
Джерело:24 канал
Програму України із Міжнародним валютним фондом можна продовжити. Мовиться про термін – 6 місяців, адже вона закінчується вже наприкінці 2021 року.
Фактично програма не вичерпана і можна ще попрацювати. Про це в ефірі 24 каналу повідомив колишній виконуючий обов'язки міністра економічного розвитку Павло Кухта.
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За його словами, в цій програмі отримали мало траншів, щодо неї було мало прогресу. Тому її спокійно можна продовжити.
Я очікую продовження програми приблизно на 6 місяців,
– наголосив Кухта.
Він пояснив, що програма МВФ потрібна, адже у світі є кризові ситуації в економіці. Тому логічніше і швидше продовжити нинішню програму, ніж сідати і працювати над новою.
До домовленості додається меморандум на те, що треба зробити до наступного траншу. Затверджуються умови надання цього траншу і умови для наступного. Меморандум, про який говорить прем'єр-міністр, це умови на пів року для отримання наступного траншу.
Україна повинна виконати 2 умови
Для нинішнього траншу, як зауважив експерт, треба ще виконати 2 умови. Зокрема ввести зміни до законодавства, за які парламент може проголосувати упродовж місяця:
- про Національне антикорупційне бюро розслідувань;
- про Національний банк.
"Якщо українська сторона підпише меморандум та проголосує за ці закони, то можна виходити на домовленості з МВФ, щоб отримати наступний транш і переходити до нового додаткового етапу програми. Після цього ми можемо вийти на підписання нової програми, можливо, більш довгострокової і направленої на структурні реформи", – розповів Кухта.Нагадаємо! Наразі в Україні триває місія Міжнародного валютного фонду в онлайн-режимі. Попередня, яка була на початку 2021 року, виявилася невдалою – кредитору не вистачило прогресу від українського уряду.
Коротко про транші від МВФ
- Україна продовжить співпрацю із Міжнародним валютним фондом. Вже 8 жовтня уряд має підписати оновлений меморандум.
- Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, це буде продовження програми stand-by, яка закінчується наприкінці 2021 року.
- Прем'єр заявив, що Україна виконала усі макрофінансові показники. Основним було – зменшення частки дефіциту бюджету та виконання Держбюджету цьогоріч.
- Відтак найближчим часом уряд розраховує отримати другий транш у 750 мільйонів доларів.
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